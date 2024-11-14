TerraMaster выпустила 5 новых интегрированных серверов резервного копирования с BBS Business Backup Suite

TerraMaster объявила о выпуске пяти высокопроизводительных интегрированных серверов резервного копирования: T9-500 Pro, T12-500 Pro, U4-500, U8-500 Plus и U12-500 Plus. Этот выпуск не только расширяет линейку корпоративных продуктов TerraMaster, но и предоставляет корпоративным пользователям решение для резервного копирования данных — от оборудования до программного обеспечения, — благодаря совмещению этих устройств с фирменным пакетом BBS Business Backup Suite.

Новые продукты в премиальной серии TerraMaster обладают компактным дизайном и легкостью в управлении. Они оснащены мощными процессорами, большой оперативной памятью и двумя сетевыми интерфейсами 10GbE, что обеспечивает высокоэффективное выполнение задач резервного копирования данных, удовлетворяя потребности малых и средних предприятий в масштабном хранении и резервном копировании данных.

U4-500 спроектирован для SOHO, небольших офисов и удаленной работы. Компактный 4-байтовый дизайн и удобное сетевое подключение делают U4-500 идеальным решением для резервного копирования данных. Интуитивно понятный интерфейс управления обеспечивает простоту развертывания и обслуживания.

U8-500 Plus и U12-500 Plus на 8 и 12 отсеков в стойке обладают полностью оптимизированным дизайном, высокопроизводительными процессорами и стандартными двухканальными высокоскоростными интерфейсами 10GbE. Они повышают скорость обработки данных и усиливают безопасность данных, что делает их особенно подходящими для малых и средних предприятий, которым необходимо обрабатывать большие объемы данных для резервного копирования и восстановления.

Чтобы повысить эффективность и безопасность корпоративного резервного копирования данных, TerraMaster одновременно представила пакет BBS Business Backup Suite. Этот пакет включает такие продвинутые программные решения для резервного копирования, как Centralized Backup, TerraSync, Duple Backup, CloudSync и Snapshot, а также мощные технологии шифрования данных и интеллектуальные функции управления. Это позволяет автоматизировать задачи резервного копирования, снижая вероятность человеческих ошибок, а также поддерживает синхронизацию с облаком и удаленное резервное копирование, обеспечивая защиту данных в любых обстоятельствах.

Новая серия интегрированных серверов резервного копирования TerraMaster и пакет BBS Business Backup Suite уже доступны по всему миру.