Новинка 2024 года. Бюджетный смартфон Oukitel C58 Pro: стильный дизайн, мощная камера и высокая производительность

Компания Oukitel выпустила новую модель смартфона серии С — C58 Pro. Устройство сочетает в себе высококлассные характеристики и доступную цену, что делает его прекрасным подарком для близких. Благодаря ярким градиентным цветам, полированной отделке и узору в виде перьев, C58 Pro выглядит стильно. Гаджет также оснащен 50-мегапиксельной камерой для создания потрясающих фотографий и съемки видео. Об этом CNews сообщили представители Oukitel.

Благодаря легкому весу 199 г и компактным размерам 166,8 x 77,5 x 8,7 мм C58 Pro удобно лежит в руке, сочетая в себе стиль и простоту использования. Его 6,7-дюймовый дисплей с узкими рамками обеспечивает широкий угол обзора и высокую яркость изображения. Благодаря частоте обновления 90 Гц экран обеспечивает плавность движений и быструю реакцию на прикосновения, что идеально подходит для мобильных игр, просмотра видео и спортивных трансляций.

Гаджет оснащен основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой 8 Мп. C58 Pro делает потрясающие фотографии высокого разрешения с удивительной детализацией. Камера идеально подходит для самых разных случаев: от запечатления захватывающих дух пейзажей до заветных семейных встреч и праздничных торжеств, обеспечивая яркие, четкие и реалистичные снимки.

Бюджетный смартфон Oukitel C58 Pro

Созданный для активных пользователей, C58 Pro оснащен надежным аккумулятором емкостью 5150 мАч, который обеспечивает впечатляющее время работы в режиме ожидания — до 37,5 дней. Это позволяет не беспокоиться о заряде батареи, ведь устройство будет бесперебойно работать при напряженном трудовом графике и во время развлечений. Кроме того, в телефоне предусмотрена функция обратной зарядки, позволяющая заряжать другие устройства на ходу.

C58 Pro оснащен 8-ядерным процессором, 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Его также можно расширить до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ с помощью карты microSD. Такая конфигурация обеспечивает достаточный объем памяти и беспрепятственную многозадачность, позволяя смартфону справляться с любыми задачами и без труда запускать сразу несколько приложений.

Удобство использования C58 Pro повышается благодаря таким функциям, как NFC для быстрых платежей, разблокировка по отпечатку пальца для легкого доступа и Android 14 для персонализации. Он выпускается в синем, зеленом и черном цветах.