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Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ по информатике с помощью нейросети «Яндекса»

«Яндекс Учебник» обновляет бесплатную платформу со встроенным ИИ-помощником для подготовки к ЕГЭ по информатике. Теперь ей смогут пользоваться незрячие ученики. Задания тренажера, включая таблицы и формулы, адаптированы так, чтобы их можно было использовать со скринридерами — это программы экранного доступа, используемые незрячими людьми для работы с сайтами, приложениями и электронными документами. Скринридеры озвучивают текст с помощью синтезатора речи или выводят его рельефно-точечным шрифтом на специальное периферийное устройство — брайлевский дисплей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Учебника».

На страницах тренажера были корректно размечены заголовки и области, ко всем кнопкам и полям добавлены подписи, восстановлен логический порядок следования элементов интерфейса. В результате программы экранного доступа стали корректно представлять интерфейс тренажера незрячим пользователям. Также у учеников появилась возможность выполнить любое задание с помощью клавиатуры вне зависимости от того, пользуются ли они программами экранного доступа. Эта возможность также актуальна для людей с нарушениями мелкой моторики и другими особенностями рук.

Со скринридерами можно будет воспользоваться и всеми функциями ИИ-помощника платформы. Он задаст наводящие вопросы, чтобы ученик сам пришел к верному ответу, найдет ошибку в коде и подскажет, как ее исправить, даст определения непонятных терминов и покажет видеоразборы, подготовленные методистами «Яндекс Учебника».

«Одна из стратегических задач «Яндекс Учебника» — делать качественный образовательный контент доступным каждому ребенку. Адаптация для незрячих детей тренажера по подготовке к ЕГЭ по информатике — очередной шаг в этом направлении. Как нам кажется, особенности здоровья не должны лишать детей доступа к хорошему ИТ-образованию. В этом учебном году мы продолжим работать над тем, чтобы делать контент «Яндекс Учебника» более инклюзивным», — сказал директор по региональному развитию «Яндекс Учебника» Вадим Жуков.

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