«МегаФон» «прокачал» сеть для тувинских сельчан

Жители местечка Чыраа-Бажы в Дзун-Хемчикском кожууне Тувы могут в два раза быстрее скачивать файлы, устанавливать приложения, загружать фото- и видеоконтент в социальные сети, решать бытовые и рабочие вопросы. Инженеры «МегаФона» провели модернизацию базовой станции в населенном пункте, что привело к увеличению скорости передачи данных до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшение параметров LTE-сети могут почувствовать около 1500 человек, проживающих в селе. Чыраа-Бажы стоит обособленно в горной местности и не входит в перечень туристических локаций, поэтому путешественники здесь – редкие гости. Онлайн-трафик активно генерят сами жители. С начала 2024 г. они прокачали в два раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в январе-октябре 2023 г.

Запуск дополнительного слоя LTE, работающего в высокочастотном диапазоне, расширил емкость сети для большего количества активных онлайн-пользователей, повысил производительность телеком-инфраструктуры и обеспечил высокие скорости мобильного интернета даже при максимальной нагрузке на сеть.

Абонентам «МегаФона» стало комфортнее звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, пользоваться образовательными платформами и любыми цифровыми сервисами, совершать покупки, получать государственные услуги и др.

Как показывают замеры оператора, после проведенных работ скорость передачи данных составляет до 100 Мбит⁄c.

Модернизация инфраструктуры также обеспечила абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили жители Чыраа-Бажы. Как показывает статистика «МегаФона», половину звонков они совершают в сетях четвертого поколения.

«Особую необходимость в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост дата трафика у наших абонентов, проживающих за пределами городов. За год этот показатель увеличился на 76%. Из-за расположения, особенностей ландшафта и небольшой плотности населения расширение покрытия LTE-сети и развитие инфраструктуры в регионе может быть затруднено, однако мы видим социальную значимость и продолжаем эту работу», - сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.