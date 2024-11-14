CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Искусственный интеллект применили для оптимизации работы питательных электронасосов в цехе ТЭЦ металлургического комбината

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» совместно со специалистами ТЭЦ металлургического предприятия разработала и внедрила цифровой сервис по оптимизации работы питательных электронасосов (ПЭН). Годовой экономический эффект от реализации сервиса превзошел ожидания команды разработки и составил 19,6 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

10 питательных электронасосов теплоэлектростанции предприятия подают воду для котлов, где вода превращается в пар, который расходуется на нужды производства. Насосы имеют приблизительно одинаковые характеристики, но тем не менее отличаются рядом параметров. В зависимости от потребности комбината в паре сотрудники ТЭЦ включают и выключают насосы, обычно в работе находится от четырех до шести ПЭН.

Чтобы определить их эффективность, необходимо знать, какой расход воды пропускает через себя каждый из насосов и сколько он при этом потребляет электроэнергии. Счетчики электропотребления имеются на каждом из агрегатов, а вот измеритель расхода воды всего один — он установлен в общем коллекторе и показывает суммарный расход по всем насосам. Но даже вычислить эффективность каждого насоса недостаточно для подбора оптимального состава оборудования, ведь есть дополнительные технологические ограничения, например, по обеспечению требуемого давления. Поэтому до внедрения сервиса на производстве не было четкого понимания, каким составом насосов эффективнее работать в различных условиях.

В связи с этим была поставлена задача — понять, насколько эффективен каждый насос, и оптимизировать их работу для снижения потребления электроэнергии. Для этого требовались специальные навыки аналитики данных и математического моделирования, поэтому к проекту была привлечена ИТ-компания «Инфосистемы Джет».

Специалисты «Инфосистемы Джет» проанализировали данные о работе оборудования за несколько лет и создали сервис, который дает рекомендации по изменению текущего состава работающих насосов. Для этого были разработаны две модели машинного обучения. Первая модель определяет суммарное потребление электроэнергии при различных составах оборудования, а вторая — давление воды при сохранении текущего расхода. Таким образом получилось установить, как меняются эти показатели при включении или выключении каждого из насосов.

Для удобства работы с сервисом был разработан дашборд, на котором непрерывно обновляются текущие показатели работы насосов и всей станции, включая электрическую нагрузку, давление воды, удельные показатели эффективности. Но главное, на этом дашборде отображены рекомендации, которые показывают, как достичь минимального потребления электроэнергии при обеспечении необходимого расхода воды и поддержании давления.

После внедрения сервиса сотрудники ТЭЦ не только получили возможность подбирать наиболее эффективный состав оборудования, но и стали чаще работать с меньшим числом включенных насосов, что позволило значительно снизить удельный расход электроэнергии на производство пара.

«Мы нашли решение, как определить оптимальный состав работающих насосов при производстве пара. По нашим первоначальным скромным оценкам, оно позволяло бы нам экономить несколько миллионов в год», — сказал Кирилл Минаев, специалист центра машинного обучения «Инфосистемы Джет». — Но внедренный нами сервис превзошел наши ожидания — спустя год оказалось, что с его помощью нам уже удалось сэкономить электроэнергии на сумму 19,6 млн руб.. Кроме того, сотрудникам комбината стало легче управлять насосным оборудованием ТЭЦ, отслеживать его техническое состояние, принимать решения по ремонту и обслуживанию».

Сейчас в планах металлургического предприятия тиражировать этот подход для оптимизации работы питательных насосов и в других подразделениях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

К продаже готовятся планшеты и смартфоны на новой российской ОС

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: