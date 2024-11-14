Интернет-трафик вырос на 67% по трассе «Уссури» в Хабаровском крае

Автопутешественники на хабаровском участке федеральной трассы «Уссури» стали чаще пользоваться мобильным интернетом. Обезличенная абонентская интернет-статистика с июня 2024 г. показывает рост трафика на 67% относительно аналогичного периода 2023 г., отметили аналитики big data «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Во время поездок жители и гости региона активно смотрят видео и слушают музыку с помощью гаджетов. Лидером по использованию мобильного интернета стал Хор — на этом участке трассы водители и пассажиры передают почти в четыре раза больше данных, чем в среднем на всем протяжении пути. Далее в пятерке «качающих» Вяземский, Переяславка, Сосновка и Корфовский. Вместе с тем в 2024 г. на участке автодороги возле Корфовского передается в 33 раза больше данных, а возле Бикина — в девять раз больше, чем годом ранее.

В среднем каждый месяц на хабаровском участке федеральной трассы «Уссури» местные жители, автотуристы и водители большегрузного транспорта из других регионов скачивают и отправляют с помощью мобильных устройств более 550 ТБ информации. Этого объема хватило бы для отправки в мессенджерах 115 млн фотографий с видами дальневосточной природы.

По данным «МегаФона», автопутешественники в дороге чаще предпочитают слушать музыку через стриминговые сервисы, пассажиры смотрят потоковое видео и общаются в мессенджерах. В 2024 г. высокая активность в Сети фиксировалась в марте, октябре и августе. Активно пользуются интернетом во время путешествий жители Амурской области и Забайкалья. Совсем немного по объему трафика им уступают красноярцы, новосибирцы и челябинцы.

Потребность в традиционной голосовой связи у водителей и пассажиров также выросла. Продолжительность разговоров с лета 2023 г. на трассе «Уссури» в Хабаровске увеличилась на 23%.

Устойчивую голосовую связь и скоростной мобильный интернет на региональном участке автодороги «Уссури» в Хабаровском крае обеспечивают более 30 базовых станций «МегаФона». В 2023 г. инженеры оператора запустили новый телеком-объект в селе Отрадное, который в том числе обеспечивает связью 4G участок федеральной автодороги. Чтобы равномерно распределить нагрузку на сеть, также была модернизирована базовая станция в Лермонтовке.

«Благодаря расширению LTE-покрытия поездки жителей и гостей региона по федеральной трассе «Уссури» стали более безопасными и комфортными. Наши специалисты постоянно следят за работой телеком-оборудования, уделяя накануне прогнозируемых пиковых нагрузок на сеть особое внимание технической профилактике. Это позволяет автопутешественникам пользоваться в дороге навигаторами, слушать онлайн музыку и аудиокниги и пользоваться другими полезными приложениями», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.