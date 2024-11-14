Группа компаний «Эттон» разработала инструмент контроля за строительством и капремонтом

Группа компаний «Эттон» разработала инструмент контроля за строительством и капремонтом. «Эттон. Строительный контроль» – сервис автоматизации надзора за строительством и капитальным ремонтом. Этот инструмент, разработанный с учётом последних изменений в законодательстве на 2024 г., позволяет детально контролировать качество и сроки выполнения работ подрядными организациями.

Сервис представляет собой современную систему для управления и контроля всех аспектов строительного процесса. В рамках данного решения создаются удобные реестры объектов, назначаются кураторы, планируются графики проверок. Также система поддерживает все этапы электронного документооборота: от подготовки документации для аукционов до отчётности и хранения данных. Система сокращает влияние человеческого фактора, обеспечивает оперативность и может ускорить сдачу объектов в 2-3 раза.

«Эттон. Строительный контроль» разработан так, чтобы каждый участник процесса — от заказчика и генерального подрядчика до субподрядчиков и инженеров по надзору — мог пользоваться системой в своём цифровом рабочем пространстве. Это позволяет учитывать задачи и потребности всех участников строительного надзора, включая архитекторов, проектировщиков и специалистов по безопасности. Система легко адаптируется под разные задачи и типы контроля.

Функции системы: конструктор документов: упрощает создание документации для аукционов, формируя записи о тендерах и контрактах с шаблонами договоров. Автоматически рассчитывает начальную цену, сроки и условия, что облегчает процедуры аукционов и улучшает контроль выполнения условий; автоматизированный контроль строительных работ: содержит реестр объектов с фильтрацией и аналитикой. Кураторы могут планировать задачи, утверждать графики и создавать отчёты, фиксирующие этапы и результаты контроля, что снижает задержки и повышает оперативность; управление региональными программами капремонта: система загружает и сохраняет версии планов капитального ремонта многоквартирных домов, позволяет выгружать данные в документы и снижает трудозатраты; электронный обмен данными: упрощает управление проектной документацией, импорт смет, согласование и проверку расчётов из сервисов, таких как «Гранд Смета» и Smeta.ru, ускоряя обмен и согласование информации.

«Текущие методы строительного контроля нередко оказываются неэффективными. Причины просты и очевидны: это постоянные изменения в законодательстве, нехватка квалифицированных специалистов, использование устаревшего ПО и отсутствие систематизации данных. Эти факторы часто приводят к задержкам на всех этапах строительства, вызывают недовольство граждан и негативно влияют на общий результат. Именно поэтому для повышения прозрачности и эффективности строительного надзора потребовалось новое автоматизированное решение, способное работать быстро, точно и эффективно», – сказал Ефим Климов, генеральный директор группы компаний «Эттон».