«Динамические Системы» запускает PhoenixDS 8.0

В начале ноября компания «Динамические Системы», российский разработчик программного обеспечения в области промышленной автоматизации, логистики, аналитики и моделирования, объявила о выходе нового релиза программной платформы PhoenixDS, версия 8.0. Об этом CNews сообщили представители «Динамических Систем».

На сегодняшний день платформа PhoenixDS включает более 20 программных модулей, обеспечивающих решение задач управления производственными процессами, контроля промышленной безопасности, аналитики, цифрового моделирования и поддержки принятия решений. Компания «Динамические Системы» непрерывно дорабатывает и улучшает продукт, учитывая потребности рынка, приоритетные задачи заказчиков и делая его еще более удобным и информативным для конечных пользователей.

Новая версия включила в себя ряд дополнительных функциональных возможностей: существенно расширена функциональность графического редактора цифрового паспорта объекта, управления бизнес-процессами; добавлены новые настройки конфигурации Web-интерфейса для пользователей, улучшен инструментарий модуля GIS по работе со слоями и управлению представлением на карте местности различных типов данных.

Разработаны новые программные модули, дополняющие основную функциональность платформы: BI — для гибкой настройки объектов бизнес-аналитики (таблиц и графиков); система управления оповещениями о критических ситуациях и режимом эскалации; имитационное моделирование производственных процессов; гибридный подход с использованием генетического алгоритма для оптимизации расписания производственных объектов предприятия; модули для расчета различных показателей рисков промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

«Использование российской цифровой платформы позволяет управлять производственными процессами на передовом уровне. Она служит не просто средством сбора и хранения информации из различных источников, но также основой для быстрой и плавной интеграции специализированных отраслевых приложений, направленных на решение конкретных производственных задач. Благодаря данному подходу промышленные компании могут существенно снизить время на внедрение технологий и сервисов, оперативно запустить новую функциональность и внедрить лучшие практики внутри своих организаций», — сказал генеральный директор «Динамических Систем» Самуэль Левин. «С каждым обновлением мы движемся вперед, повышая качество продукта, его надежность, делая его интуитивно понятным для пользователей и прозрачным в управлении. Наша задача — минимизация производственных рисков, мы стремимся всегда быть на шаг впереди: как известно, аварию дешевле предотвратить, чем разбираться с ее последствиями!» — сказал Самуэль Левин.

PhoenixDS — это программная платформа, основана на микросервисной архитектуре, обеспечивает решение сложных задач оптимизации процесса производства, управления и аналитики для крупных промышленных предприятий в режиме реального времени.