VK объявили о дате начала продаж умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей»

Колонка мощностью 65 Вт поддерживает технологию пространственного звучания, а также оснащена большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом. Стоимость VK Капсулы Про составит 24,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

Колонка имеет футуристичный дизайн и палитру из четырёх насыщенных цветов. Сенсорный экран показывает плеер, часы, погоду и данные умного дома.

Новая модель может быть центром умного дома благодаря встроенному Zigbee-хабу. Также колонка оснащена датчиками движения, климата и освещенности, что позволяет автоматизировать различные сценарии умного дома.

Владельцам колонки «VK Капсула Про» доступны все навыки голосового помощника «Маруси»: от управления музыкой и чтения сказок до возможности озвучивать ленту «ВКонтакте» и новости.

«VK Капсула Про» доступна в четырех цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Приобрести флагманскую умную колонку можно в розничных магазинах DNS и у «Ростелекома».