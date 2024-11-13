CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

Цифровой двойник подтвердил: нанотрубки обнаружат микротрещину в крыле во время полета

Ученые из «Сколтеха» создали цифровой двойник полимерного композиционного материала с 2D-датчиком и успешно испытали на нем технологию мониторинга целостности конструкции. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Сегодня из полимерных композиционных материалов изготавливают многие крупные конструкции — крылья самолетов, лопасти ветряков, пролёты мостов — и для любой из них будет применима разработанная технология. Она основана на внедрении в композит между слоями с волоконным армированием тонкого слоя углеродных нанотрубок — настолько тонкого, что толщина, например, обшивки самолета, не изменяется, и не нужно заново проектировать деталь при внедрении датчика. По изменению электропроводности этого слоя можно понять, где в детали возник дефект, а измерения можно проводить даже во время полета. Такой подход называется томографией электрического сопротивления и представляет собой более эффективную и одновременно дешёвую замену оптоволоконным датчикам. Результаты испытаний на цифровых двойниках опубликованы в двух статьях в журналах Composite Structures и International Journal of Engineering Sciences.

Чтобы своевременно обнаруживать дефекты в деталях из полимерных композиционных материалов, например в крыле самолета или днище яхты, в них закладывают оптоволоконные датчики и по изменению сигнала делают выводы о трещинообразовании или расслоении — самых распространенных проблемах, связанных с нарушением целостности полимерного композита.

У оптоволоконных датчиков есть ряд недостатков. Во-первых, оборудование для обработки сигнала стоит дорого. Во-вторых, датчик одномерный, то есть он регистрирует лишь те дефекты, которые появляются на пути оптоволокна. В-третьих, внедрение такого датчика само по себе может ухудшить прочность материала.

«Полимерный композиционный материал представляет собой некоторое количество слоев из углеволокна или стекловолокна, пропитанных эпоксидной смолой и спечённых друг с другом. Диаметр волокон — 5–10 микрометров, а диаметр оптоволокна — 50–150 микрометров. Если увеличить эти размеры для наглядности в тысячу раз, получится, что гору карандашей залили клеем и внедрили в неё что-то вроде двухлитровой бутылки газировки. Трудно заложить такой датчик без вреда для механических свойств материала, чтобы на нем не возникли концентрации напряжений, — сказал руководитель исследования ведущий научный сотрудник Центра науки и технологий добычи углеводородов «Сколтеха» Сергей Абаимов. — Диаметр же нанотрубок — десятки нанометров, что-то вроде нити в нашем сравнении. Её всегда можно спрятать в коробке с карандашами, так что она не будет заметна».

Ранее группа Абаимова предложила в качестве альтернативы оптоволокну заменять один из волокнистых слоев в композите на слой углеродных нанотрубок, которые проводят электрический ток и могут служить датчиком для мониторинга целостности детали. В одной из предыдущих работ ученые изготовили образец такого модифицированного композита и исследовали его на прочность. Выяснилось, что нанотрубки не просто не ухудшили, а даже улучшили механические свойства материала.

В этот раз исследователи проверили на цифровом двойнике материала, можно ли по изменению электрического сигнала в слое нанотрубок находить появившиеся в композите дефекты. Оказалось, что можно. Двухмерный датчик охватывает гораздо более широкую зону измерений, чем, например, одномерное оптоволокно, но его сигнал нужно уметь расшифровывать. Чтобы снимать сигнал с датчика, по его периметру заложили электроды (в модели), с которых можно считывать электрический потенциал. Поскольку электродов не два, а много, датчик получается не одномерным, а двумерным. Тем самым устраняется второй недостаток оптоволокна: где бы ни возник дефект, он попадает в поле зрения датчика. Наконец, оборудование для обработки сигнала в случае с электрической томографией значительно дешевле, чем для оптических сигналов — это обычный мультиметр для измерения электрического сопротивления, только в случае многих электродов он мультиканальный.

«Основная сложность, с которой нам удалось справиться, — как извлечь из многоканального сигнала электродов информацию о разрушениях в материале. Для этого мы обучили алгоритмы машинного обучения распознавать дефекты, — сказал первый автор двух новых статей с результатами испытания технологии мониторинга целостности Искандер Акманов, аспирант программы «Нефтегазовое дело» «Сколтеха». — Мы использовали напряжения, снимаемые с электродов, в качестве входного вектора в модели машинного обучения и напрямую предсказывали пространственное распределение дефекта с помощью воксельного представления нанокомпозита».

В результате у ученых все получилось: машинное обучение распознает не только появление дефекта разрушения, но и его расположение, размер и форму.

В планах ученых — применить разработанные алгоритмы в эксперименте на реальном объекте, например фрагменте крыла самолета, и внедрять технологию в авиастроении.

Проект выполнен в рамках программы внутренних грантов «Сколтеха» Next Generation Program.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

К продаже готовятся планшеты и смартфоны на новой российской ОС

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

«Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: