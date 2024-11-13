Цифровая связь пришла в загородные локации между Мегионом и Нижневартовском

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование с поддержкой 4G в пригороде Мегиона. Любителям загородной жизни и автомобилистам стали доступны все интернет-сервисы на скорости до 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Тысячи абонентов «МегаФона» теперь могут одновременно быть онлайн и пользоваться цифровыми сервисами без ограничений: быстро загружать тяжелый контент в хорошем качестве, связываться с родными и коллегами по видеосвязи, оснастить дома умными устройствами. После запуска новой инфраструктуры специалисты «МегаФона» фиксировали здесь среднюю скорость передачи данных до 40 Мбит/с, а максимальные значения достигают 120 Мбит/с.

Новое оборудование в частном секторе вблизи Мегиона работает сразу в четырех диапазонах LTE и обеспечивает высокоскоростным интернетом активных цифровых пользователей в пригородных поселках Разведчик и Ивушка. Здесь кроме садовых участков мегионцев и нижневартовцев с каждым годом становится все больше домов, которые северяне используют круглогодично. Уверенный сигнал 4G почувствуют и автомобилисты на участке автодороги Мегион-Нижневартовск, который попадает в зону покрытия нового телеком-объекта.

За первую неделю работы оборудования любители жизни на природе и автомобилисты прокачали в зоне его действия объем данных, которого хватило бы на 3,5 тыс. часов видеозвонков в Telegram или просмотр 1500 серий любимых сериалов. И все вместе потратили более 400 часов на телефонные разговоры. Техническая служба «МегаФона» зафиксировала, что в этот период мегионцы и нижневартовцы активнее пользовались интернетом в предпраздничный и праздничные дни (1-3 ноября 2024 г.), а больше разговаривали по телефону – в рабочий день 7 ноября 2024 г.

«Вместе с трендом на жизнь в загородных домах растет и спрос на мобильный интернет в таких локациях. Трафик переезжает за город вместе с югорчанами – в этом году рост составил 18%. Мы готовы обеспечить северянам доступность всех цифровых сервисов, которыми они привыкли пользоваться в городе, и уже значительно расширили и модернизировали сеть четвертого поколения в частном секторе и пригородах крупных городов Югры», – сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.