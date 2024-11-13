«Топ Системы» выпустила обновление системы T-Flex Docs

Компания «Топ Системы» выпустила обновление системы T-Flex Docs 17, предназначенной для комплексного управления инженерными данными предприятия, а также решения задач конструкторско-технологического и организационно-распорядительного документооборота. Обновления коснулись наиболее важного функционала.

Типовые бизнес-процессы согласования могут состоять из множества блоков и иметь сложные условия переходов между работами.

Для улучшения навигации по процессу добавлена визуализация количества текущих действий для работы непосредственно на схеме процесса, рядом с работой. Это позволяет прямо со схемы процесса перейти к определенным для работы действиям.

Для упрощения чтения и понимания логики выполнения бизнес-процесса добавлена всплывающая подсказка, отображаемая на состояниях и переходах в редакторе процедуры. Это позволяет анализировать логику цепочки течения работ непосредственно на схеме процесса. Для конечного пользователя схема остается компактной, но для администратора и ответственных за процесс такая визуализация упрощает мониторинг и отладку сложных процессов.

Добавлен новый тип блока «Ожидание изменения объекта», который позволяет приостановить выполнение процесса до момента изменения одного из объектов, идущих по процессу. По умолчанию ожидается изменение любого параметра любого объекта, идущего по процессу. Для ожидания изменения конкретного параметра добавлен флаг «Отслеживать изменения выбранных параметров» и список «Отслеживаемые параметры». Данная опция существенно расширяет возможности более точного определения событий и позволяет создавать более сложную логику процессов.

Временная диаграммы являются важным элементом визуализации объектов, которые имеют привязку ко времени и могут отображаться на временной шкале. Тонкие настройки визуализации помогают упростить понимание диаграмм, акцентировать внимание на выбранной информации и улучшить навигацию по объектам в системе.

Добавлена возможность произвести дополнительные настройки стиля диаграммы: цвета выбранной строки, шага высоты строки и высоты элемента от шага строки, отступа внешнего текста.

В результате коллективной работы в системе может накапливаться множество промежуточных версий объектов, которые не имеют никакой ценности и никогда не будут заимствованы для каких-либо работ. Для очистки системы от этих элементов и оптимизации работы системы, добавлена возможность удаления версий объектов.

Возможность удаления версий объектов регулируется новой операцией доступа, при её наличии, пользователь может удалить неактуальные версии объекта в диалоге версий, при этом факт удаления будет зафиксирован в журнале системы.

Для автоматизированной очистки добавлен механизм удаления устаревших версий объектов справочника через настройки правил удаления устаревших версий. Механизм позволяет отфильтровать список объектов, версии которых следует удалять, определять количество сохраняемых версий, время их хранения и режим удаления: ручной, автоматический, либо полуавтоматический с подготовкой списка удаляемых версий.

Встраивание T-Flex Docs в ИТ-ландшафт предприятия является важной и востребованной задачей. В рамках развития инструментов интеграции системы и переноса данных был доработан раздел обмена данными.

Для упрощения настройки интеграции добавлены новые возможности задавать правила обмена данными с помощью мастер-конструктора, который позволяет выбирать необходимые справочники, параметры и связи в визуальном режиме.

Добавлена новая возможность запуска обмена данными в соответствии с определенным правилом по расписанию. Это позволит формировать специальные критерии фильтрации для выгрузки данных, по которым выборка и экспорт будет проходить с заданной регулярностью. Именование выходного файла обмена формируется автоматически.

В контексте развития интеграционных решений с распространенными информационными системами был добавлен новый тип правил обмена данными для «1С». Встроенное правило настроено на работу с xml файлом, имеющим структуру «1С EnterpriseData». В данном правиле можно задать файл xsd с типами, или папку с xsd файлами.

Важным фактором в освоении и удобстве использования сложных составных приложений оператором является вид рабочего пространства в пользовательском окне, его полнота и отсутствие перегруженности. Для реализации такого подхода используется динамический интерфейс, в котором инструменты и команды соответствуют контексту работы пользователя. В выпуск добавлена возможность настраивать интерфейс пользователя, скрывать или отображать отдельные команды в окне. Видимость определяется настройкой, заданной в новой вкладке «Команды», где можно определить набор команд и правила их отображения в выбранном режиме. Перечнем команд можно управлять с помощью команд «Добавить» и «Удалить».

Возможности точной настройки интерфейса пользователя также расширены за счет реализации скрытия панели кнопок в панелях окна справочника. Поведение настраивается во вкладке «Настройка панелей» диалога «Настройка окна». Диалог «Настройка окна» расширен добавлением флага, который запрещает изменение состава колонок.

Заранее определенные фильтры позволяют быстро получить доступ к информации, удовлетворяющей заданным критериям поиска, что экономит большое количество времени оператора. Формирование условий для поиска может быть достаточно сложным, поэтому новая возможность создания, просмотра, редактирования и удаления параметров запроса поиска в окне «Поиск» для режима «Фильтр» будет востребована пользователями.

Для организации работы группы специалистов имеется возможность создавать групповые поручения, с которыми связаны вложенные индивидуальные поручения. Для корректного изменения дат зависимых поручений добавлена возможность синхронизации сроков группового поручения с вложенными поручениями. Таким образом, изменение срока или контрольной даты для группового поручения приводит к синхронизации сроков вложенных поручений.

Добавлена возможность формирования ссылки на задание. Это позволяет производить рассылку уведомлений о новых заданиях на вешнюю почту исполнителям. Используя прямую ссылку из почтового уведомления, пользователь сможет перейти прямо в систему T-Flex Docs.

Для объектов типа «Задание» добавлена возможность скопировать ссылку на запись и на свойства из контекстного меню.

Также добавлена возможность формирования ссылки на задание с помощью макроязыка.

Многие предприятия используют для работы разнообразный парк серверов и клиентских рабочих мест, как под управлением ОС Windows, так и Linux. Для реализации возможности встроить приложения T-Flex Docs в сложную ИТ среду были добавлены возможности по работе с доменами Windows и Astra Linux ALD Pro через Kerberos и LDAP.

Таким образом, сервер T-Flex Docs, развернутый на ОС Linux, теперь поддерживает авторизацию в домене под управлением Windows.

Также для клиентов и сервера T-Flex Docs реализована авторизация в домене под управлением ОС Linux с использованием Kerberos и LDAP.

Для отображения технологической информации добавлена возможность динамического просмотра текста технологического перехода с использованием модуля просмотра данных T-Flex CAD.

При работе с замечаниями часто возникает потребность указать в графическом виде на недостатки или спорные моменты прямо на изображении в режиме «красного карандаша».

Для реализации этого способа коллективной работы добавлены возможности графических аннотаций для изображений. Команды добавления графических аннотаций доступны в панели управления просмотрщика изображений.

Важным аспектом выполнения проектов является контроль за выполнением задач проекта и прогнозирование исполнения как самих задач, так и всего проекта.

Для точного учета статуса задач внесены изменения в расчет оценки выполнения работы. Теперь результат отработки команды «Показать прогнозные сроки» учитывает процент выполнения работы.

Для сравнения расписаний проектов добавлена возможность отображения синхронизированных проектов на одной диаграмме. В меню инструментов «Синхронизация» доступны новые команды «Сравнить с детализацией» и «Сравнить с укрупнением».

Для сравнения проектов в контексте управления ресурсами добавлены возможности сравнения и анализа. Добавлена возможность отображения на диаграмме ресурсов плановых значений для используемых ресурсов из отложенной версии проекта, а также разницы с плановыми значениями из отложенной версии проекта.

Для создания вариативности или внедрения изменений при управлении составом изделия в некоторых компаниях используется подход, при котором применяемость определяется условиями, ассоциированными с узлом состава изделия, а критерии задаются на уровне корневого компонента.

Чтобы поддержать рабочие процессы на этих предприятиях, взамен механизма логических групп в электронной структуре изделий (ЭСИ), разработан механизм «Автоподбор ревизий». Если системный параметр «Автоподбор ревизии» для подключения ЭСИ включен, при активации флага «Условия» на панели «Изделие» происходит подбор ревизии в соответствии с каскадными условиями подбора ревизий и в сборку вставляется отобранная ревизия.

Добавлена возможность редактирования документа grb в панели просмотра. Новые команды «Изменить», «Сохранить», «Отменить» позволяют взять на редактирование, сохранить или отменить изменения соответственно.

В процессе внедрения T-Flex Docs может возникнуть необходимость сохранения структуры изделия CAD в справочник, отличный от электронной структуры изделия. Для этого в правиле настройки интеграций приложений добавлена возможность определения целевого справочника через новый параметр «Справочник». Справочник при этом может быть любого типа: список, дерево, сложная иерархия. Соответствие типов CAD с типами справочника настраивается во вкладке.

Также добавлена возможность указывать параметры сохранения структуры изделия для пользовательских справочников с помощью специального диалога.