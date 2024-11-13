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Резидент «Сколково» разработал ПО для повышения надежности промышленного оборудования

Simple Company, резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), завершил разработку программного обеспечения Simple Weibull Reliability Analysis. Продукт помогает предсказывать вероятность отказов на активах промышленных предприятий и оптимизировать графики технического обслуживания. Проведено более 30 демонстраций продукта и тестирований среди заинтересованных компаний. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Weibull Reliability Analysis активно применяется в нефтяной и газовой промышленности, металлургии, энергетике и транспорте. ПО оптимизирует обслуживание и повышает доступность оборудования на 10-15%, снижает риск отказов до 40%.

Разработка оценивает исторические данные о проведенных диагностических обследованиях, выполненного технического обслуживания и ремонта оборудования. Это происходит полностью в автоматическом режиме по более чем 170 моделям проверки достоверности и корректности исторических данных.

Продукт автоматически формирует достоверный отчет об истории эксплуатации актива, показывая, насколько эффективно она осуществлялась, а также составляет предложения по улучшению стратегии обслуживания. Для анализа данных эксплуатационной надежности используется метод трехпараметрического распределения Вейбулла.

«К решению уже проявили интерес компании различного уровня зрелости, включая тех, которые только начинают путь цифровизации. Первым заказчиком Weibull Reliability Analysis стала компания по добыче и переработке нефти и газа, знакомство с которой произошло во многом благодаря “Сколково” и АСИ, поддержавшим инициативы участников демо-дня по развитию энергоэффективности в нефтяной промышленности», — сказал Андрей Чернышов, генеральный директор Simple Company.

«В 2023 г. Simple Company стала победителем программы “GreenTech Устойчивое развитие”, что позволило компании выйти на взаимодействие с крупными промышленными заказчиками. В этом году программа реализуется уже в пятый раз и помогла внедрить более 100 проектов в производство. В настоящий момент резидент прорабатывает пилотные проекты для тестового внедрения продукта», — сказал Николай Булатов, директор направления энергоемких производств Фонда «Сколково».

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