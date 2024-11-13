Представлен новый функционал BI-системы от билайн Big Data & AI

Система бизнес-аналитики beeline BI теперь доступна не только в облаке, но и для установки ПО в контуре заказчика (on-premise). При этом использование сервиса стало более простым и интуитивным благодаря расширенным возможностям веб-интерфейса и принципиально новой организации пространства на главной странице.

beeline BI позволяет анализировать большие объемы данных из множества разных источников и визуализировать их. Сервис полезен для решения маркетинговых задач, работы с отчетностью, анализа эффективности затрат и других целей, связанных с обработкой больших объемов информации для принятия решений.

Первоначально BI-система была представлена рынку как облачное решение. Чтобы сделать сервис доступным и для компаний, у которых есть регламент относительно внедрения решений внутри собственного ИТ-контура, команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом билайна разработала локальную версию BI-системы.

При обновлении продукта разработчики сфокусировались на повышении удобства интерфейса и расширении инструментов для быстрой и эффективной визуализации данных. Главная страница системы была полностью изменена и дополнена динамическими виджетами для удобной организации рабочего пространства. Пользователь может самостоятельно настроить быстрый доступ к необходимому разделу, графику или дашборду. Это делает интерфейс системы более эргономичным и сокращает время на поиск инструментов и данных. Помимо этого, теперь пользователям доступно облако тегов, с помощью которых можно группировать датасеты и дашборды.

В новой версии была добавлена возможность настройки оповещений на электронную почту о заданных событиях, например, обновлении дашборда, критических значениях или отчетности за период. Система отправит письмо со скриншотом нужного графика или дашборда, поэтому предварительно ознакомиться с интересующей информацией теперь можно без входа в BI.

Еще одно важное изменение функционала BI-системы связано с появлением новой роли для клиентского доступа. Теперь можно предоставлять ограниченный доступ к конкретным графикам или дашбордам только с возможностью их просмотра, сохранения (скачивания) и настройки фильтрации. Это позволяет делиться с клиентами отчетностью вне основного пакета лицензий.

«Наша команда билайн Big Data & AI постоянно работает над расширением возможностей сервиса дата-аналитики и его удобства для пользователей с разным опытом. Уже сегодня наше решение поддерживает множество источников данных для простого формирования датасетов и позволяет визуализировать данные в понятном для пользователя виде. BI-система от билайн помогает компаниям с помощью качественной аналитики принимать обоснованные бизнес-решения без изучения десятков источников данных, анализируя уже структурированную информацию в графическом виде», — прокомментировал Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна.

Разработчик также начал предлагать консалтинговые услуги, призванные обеспечить клиентам быструю и безболезненную переходную фазу на новое решение, включая помощь в переходе с решений иностранных поставщиков. Команда продукта помогает с подключением источников данных, разработкой графиков и дашбордов. С первых шагов знакомства с системой на этапе тестового периода оказывает широкую поддержку своим клиентам, предоставляя готовые демонстрации на данных бизнеса, обучающие сессии с пользователями и консультации по разработке.

Команда билайн Big Data & AI продолжает работу над расширением возможностей BI-системы. В планах — внедрение конструктора для упрощения работы с данными в SQL-лаборатории без знания языка и инструментария, а также функции автоматического поиска инсайтов с помощью ИИ.

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru