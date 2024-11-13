ОЭЗ «Алабуга» и «Корус Консалтинг» за четыре месяца автоматизировали ключевые процессы российского логистического комплекса

ОЭЗ «Алабуга» совместно с ГК «Корус Консалтинг» реализовали проект по автоматизации российского логистического комплекса. В кратчайшие сроки были автоматизированы складские операции и контейнерная площадка с использованием «1С». Также в проекте задействовали логистическую платформу KONCRIT: на основе ИТ-решения специалисты выстроили функциональность для управления двором и с нуля разработали систему взаимодействия с клиентами логистического комплекса. Архитектура комплексного решения позволила в сжатые сроки создать целостное информационное пространство для контроля и управления деятельностью комплекса, а также сформировать базу для дальнейшего роста бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

ОЭЗ «Алабуга» реализует проект по строительству крупнейшего логистического терминала в России. На площади 100 тыс. кв. м. будут расположены склады различного назначения для обеспечения обработки товарно-материальных ценностей, включающих негабаритные, требующие особого хранения и разных температурных режимов грузы.

Длина контейнерной площадки — более 1000 метров, что позволяет обрабатывать целые контейнерные поезда без дополнительных маневров. Для управления процессами на терминале такого масштаба необходим комплекс современных ИТ-систем, способных выдерживать ежедневные большие нагрузки и обеспечивать высокий уровень сервиса для крупных клиентов.

В качестве ИТ-партнера ОЭЗ «Алабуга» выбрала ГК «Корус Консалтинг», которая с 2006 г. работает с российскими и международными системами автоматизации логистики. Для реализации проекта эксперты «Корус Консалтинг» предложили комплексный подход к автоматизации, охватывающий все этапы — от проектирования целевой архитектуры до разработки, внедрения и дальнейшего развития систем.

К запланированному сроку — концу октября 2024 г. — был внедрен комплекс ИТ-систем с минимальной необходимой для старта функциональностью. За четыре месяца специалисты внедрили комплекс систем: WMS, TOS, YMS и корпоративную информационную систему 3PL (КИС 3PL). В интеграционный периметр также входит «1С:Документооборот». Он выступает поставщиком данных о клиентах и договорных условиях с ними. На старте было важно обеспечить бесшовную и сквозную работу: от приема заявки клиента до размещения и отгрузки. Процесс удалось реализовать за счет продуманной архитектуры – все системы работают в общем контуре через единую шину данных. Это позволяет вести карточки товаров клиентов, управлять тарифами и услугами, регистрировать заявки от клиентов в КИС 3PL, а обработку заявок осуществлять в системах управления контейнерной площадкой (TOS), управления складом (WMS) и управления двором (YMS). Данные о фактическом исполнении заявок «возвращаются» из этих систем в КИС 3PL.

Чтобы успеть в заданные сроки, было принято решение вести разработку всех четырех систем параллельно. Для этого «Корус Консалтинг» собрал четыре команды и выступил в роли генерального подрядчика, чтобы координировать их работу и обеспечить синхронизацию всех решений. Параллельная разработка позволила ускорить процесс и добиться эффективной интеграции систем на всех уровнях. Для ускорения разработки было использовано готовое YMS-решение на базе KONCRIT. При создании системы взаимодействия с клиентами, специалисты также использовали KONCRIT как платформу для разработки. Такой подход существенно ускорил реализацию функциональности данного решения, что было критически важно для своевременного запуска комплекса.

По мере завершения строительства и начала эксплуатации логистического комплекса предусмотрено дальнейшее расширение и оптимизация его ИТ-инфраструктуры. Это подразумевает добавление новых функциональных модулей и совершенствование пользовательских интерфейсов для более эффективного управления процессами. Инструменты углубленной аналитики и мониторинга позволят не только улучшить контроль за операциями, но и адаптировать системы к увеличивающимся объемам и нагрузкам. Обратная связь от первых пользователей станет основой для постоянных улучшений.

«В рамках этого проекта мы не только предлагаем объективные и профессиональные рекомендации по выбору систем, но и выступаем в роли ведущего ИТ-партнера, разрабатывая стратегию и способствуя дальнейшему росту бизнеса. Благодаря высокой готовности бизнес-приложений цифровой логистической платформы KONCRIT и использования ее в качестве базы для заказной разработки, мы гарантируем реализацию проекта в сжатые сроки, учитывая все особенности самого крупного в России логистического комплекса», — сказал Антон Окин, куратор проекта ГК «Корус Консалтинг».

«Этот проект станет важным шагом в развитии логистической инфраструктуры России и создаст новые возможности для взаимодействия с международными партнерами. Совместно с «Корус Консалтинг» мы создаем уникальную систему, которая отвечает высоким требованиям рынка и позволит обеспечить требуемый стандарт автоматизации и качества сервиса для клиентов на годы вперед», — отметил Павел Кайманов, руководитель проекта ОЭЗ «Алабуга».