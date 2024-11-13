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Новые базовые станции «МегаФона» «раздают» 4G жителям Прокопьевска

Абонентам «МегаФона» в Прокопьевске Кемеровской области стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения (LTE) и цифровыми звонками (VoLTE). Оператор установил дополнительную телеком-инфраструктуру в Зенковском и Рудничном районах, где проживает более трети населения города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленные объекты связи работают в нескольких диапазонах. Высокочастотный отвечает за емкость сети и увеличенную скорость мобильного интернета, а среднечастотный и низкочастотный — за уверенное покрытие и стабильную передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«В этой части Прокопьевска у нас были так называемые «белые пятна», которые удалось закрыть благодаря запуску сразу нескольких базовых станций. Цифровые изменения затронули около 50 улиц, на которых, в основном, расположены частные жилые постройки. Также улучшение качества связи почувствуют абоненты «МегаФона» в медицинских, образовательных и государственных учреждениях, магазинах, почтовых отделениях, на остановках общественного транспорта и других объектах городской инфраструктуры», - сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Кузбассе Иван Воронин.

По результатам замеров, сделанных специалистами компании, максимальные скорости передачи данных на новых базовых станциях достигают до 90 Мбит⁄с. Теперь абоненты «МегаФона» могут за считанные минуты скачать «тяжелую» игру для смартфона или загрузить файл, посмотреть фильм в высоком разрешении без задержек и помех, позвонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, запустить прямой эфир в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами.

Развитие инфраструктуры в Рудничном и Зенковском районах также расширило возможности звонков с использованием технологии VoLTE, отличающейся кристально чистым звуком и мгновенным соединением. Абонент может одновременно общаться по телефону и серфить в интернете без потери качества сигнала.

С января по октябрь 2024 г. онлайн-трафик в Прокопьевске увеличился на 64%, а количество вызовов – на треть, причем 78% звонков было сделано в сети четвертого поколения. За год горожане проговорили более 870 тыс. часов, не покидая сети четвертого поколения.

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