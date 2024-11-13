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Миграция с иностранного service desk: ветеринарные клиники «Центр» и «Белый Клык» перешли на ITSM 365

Сети частных ветеринарных клиник в Москве, «Центр» и «Белый Клык», заменили иностранную сервисную платформу на российскую систему всего за ldf месяца. Об этом CNews сообщили представители ITSM 365.

Использовавшийся ранее сервис деск было сложно русифицировать и развивать, а интерфейс системы создавал неудобства для пользователей, поэтому ее решили заменить на более гибкую платформу с возможностью быстрого запуска.

«Поскольку одновременно шла локализация нескольких ИТ-продуктов, стояла цель в ограниченный срок перейти на новую service desk систему и сделать это бесшовно для пользователей и владельцев сервисов. Решить такую задачу было возможно только с ITSM 365», — сказал Павел Сюлин, ИТ-директор клиник «Центр» и «Белый Клык».

В первые недели перехода на новое решение были реализованы подключение к корпоративному домену, аутентификация SSO, синхронизация со службой каталога Active Directory, импорт базы ИТ-активов, перенос статей базы знаний.

В ходе дальнейшего использования ITSM 365 настроили дашборды, формы заявок, автоназначение ответственных, интеграцию с сервисом Yandex Forms, прием заявок по QR-коду и через цифровые киоски в общих зонах клиник.

В ИТ-отделе клиник «Центр» и «Белый Клык» отметили, что после внедрения новой платформы вырос средний уровень удовлетворенности обслуживанием, ускорился запуск новых функций и было возобновлено расширение набора сервисов, предоставляемых с помощью системы.

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