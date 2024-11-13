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«МегаФон» раскинул сети в крае рыбаков и охотников

Около 600 жителей двух отдаленных поселений Новосибирской области впервые получили мобильную связь и интернет «МегаФона». Инженеры оператора установили телеком-оборудование в селах Малый Тебис и Соловьевка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оба населенных пункта относятся к категории «малых». Поселок Малый Тебис расположен в Чановском районе и окружен озерами. До самого крупного в Западной Сибири ­– озера Чаны ­– несколько часов езды на автомобиле, как и до озера Карачи, где производится известная минеральная вода – «Карачинская». Эта территория – вотчина рыбаков и охотников, ведь здесь обитает около 300 видов птиц, в водоемах водится около 16 видов рыб.

В Малом Тебисе проживают около 300 человек, и до строительства базовой станции голосовая связь в поселке была неустойчивой и обеспечивалась за счет телеком-оборудования, расположенного в соседних населенных пунктах. После запуска здесь мобильного интернета местные жители – абоненты «МегаФона» смогут пользоваться социальными сетями, слушать музыку, обращаться за услугами на цифровые государственные сервисы, оформлять необходимые документы онлайн.

Деревня Соловьевка, расположенная в Баганском районе, также насчитывает не более 300 жителей. Сюда инженеры «МегаФона» тоже впервые провели голосовую связь и интернет. Максимальная дальность распространения сигнала с новой базовой станции составит до 7 километров, что позволит получать связь соседним территориям.

«Непрерывное развитие мобильной связи в Новосибирской области имеет особое социальное значение. В этом году уже сданы базовые станции в малых населенных пунктах: Изюм, Еремино, Овчинниково, Елизаветинка, Тычкино, Рассказаво. С начала года объем трафика в этих поселениях составил около 21 ТБ, что соответствует 5,2 тыс. просмотренных кинофильмов. А если анализировать голосовой трафик, то абоненты наговорили количество минут равное трем месяцам непрерывного общения. Устойчивая мобильная связь и интернет делает жизнь сельчан комфортнее, поэтому мы планируем и в следующем году продолжить проект по цифровизации малочисленных поселений», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Объекты связи в поселениях были введены в эксплуатацию в рамках государственной программы «Цифровая трансформация Новосибирской области» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«Сегодня мы строим базовые станции сотовой связи в малых населенных пунктах с населением от 100 человек. В этом году на средства регионального бюджета интернет придет в 25 сел и деревень. Кроме того, на территории региона реализуется федеральный проект устранения цифрового неравенства, благодаря которому еще несколько десятков сел будут обеспечены мобильным интернетом», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

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