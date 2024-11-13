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GlowByte помогла «СберСтрахованию» внедрить единый инструмент для бизнес-отчетности FineBI

«СберСтрахование» внедрила единый для всей компании инструмент для визуализации и анализа данных FineBI китайского вендора FanRuan. Проект реализован ИТ-интегратором GlowByte. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

FineBI – это решение для анализа и визуализации данных на Java с интерфейсом типа drag-and-drop. Инструмент поддерживает более 30 платформ BigData и разнообразные источники данных, в том числе SQL, Excel, многомерные базы данных и процедурные наборы данных.

Внедрение единого BI-инструмента позволило страховой компании визуализировать большие данные, автоматизировать построение отчетности, а также исключить влияние человеческого фактора при подготовке данных для отчетов.

«В рамках проекта со «СберСтрахованием» перед нами как интеграторами стояла задача внедрения максимально удовлетворяющего потребности бизнеса решения для бизнес-аналитики, а также встраивания этого решения в единую self-service-платформу для работы с данными. FineBI, успевший себя зарекомендовать на нашем рынке, оказался наиболее привлекательным для заказчика self-service-инструментом. С его помощью можно создавать наборы данных с возможностью добавления колонок, группировки статистики, фильтрации, сортировки, применения всех видов merge, то есть пользователю необходимы лишь минимальные затраты на обучение для работы с платформой. Это значит, что ИТ-отдел может сосредоточиться на подготовке базовых данных, оставляя реальный анализ данных аналитикам, которые лучше знакомы с бизнесом», – сказала Мария Татаева, менеджер проектов компании GlowByte.

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