«Учи.ру» и «Дзен»: 88% учителей используют образовательный контент платформ для подготовки к урокам

Аналитики контентной платформы «Дзен» и образовательной платформы «Учи.ру» изучили, какие технологии помогают детям учиться, а педагогам и родителям –– заботиться об их образовании. Больше половины школьников и учителей рассказали, что современные технологии и готовый контент онлайн-платформ помогают им лучше разобраться в теме и подготовиться к занятиям. Об этом CNews сообщили представители «Учи.ру».

Аналитики провели онлайн-опрос, в котором участвовали более 18 тыс. респондентов, из них учителя –– 1,2 тыс., школьники –– 17 тыс., родители –– 541 респондент.

Как современные учителя готовятся к урокам и помогает ли им ИИ

Контент образовательных платформ –– самый популярный источник дополнительной информации среди учителей. Абсолютное большинство (88%) педагогов указали, что используют его для подготовки к занятиям. На втором месте –– учебная литература (69%), за ней следуют публикации в профессиональных сообществах (54%) и видеоматериалы известных авторов (49%).

«Результаты исследования доказывают, что современные педагоги не ограничиваются печатными учебниками, а стремятся разнообразить свои уроки за счет цифровых ресурсов. Такой подход позволяет разгрузить учителей, что позволяет сосредоточиться на индивидуальном подходе к ученикам и повышении качества обучения. Например, в бесплатном сервисе «Подготовка к уроку» от «Учи.ру» собран большой банк с готовыми дидактическими материалами и интерактивными заданиями, которые соответствуют ФГОС. С их помощью учителя могут быстро адаптировать уроки под разные потребности и уровни подготовки учеников, используя готовые карточки, тесты, презентации и рабочие листы. Это позволяет эффективно распределить внимание между всеми учениками и интегрировать персонализированный подход в учебный процесс», — отметила Илона Абаншина, руководитель регионального развития «Учи.ру».

Респонденты отмечают, что важным инструментом в работе сегодня также становятся искусственный интеллект (ИИ) и голосовые помощники. Больше половины (52%) педагогов отметили, что технологии помогают им в подготовке к урокам. 64% из них указали, что готовят презентации с помощью ИИ. Среди других задач, в которых часто используют технологии, — составление тестов и викторин (55%), генерация вариантов заданий (45%), создание плана уроков (45%). 16% педагогов отметили, что ИИ помогает им проверять домашние задания. При этом 64% педагогов используют технологию раз в неделю или чаще. Еще четверть обращается к инструменту только один раз в месяц, а 8% –– раз в несколько месяцев.

Основная причина, по которой учителя не используют ИИ в работе, –– сложность с интеграцией последних технологий в учебный процесс. Такой вариант выбрала половина (49%) опрошенных педагогов. Еще треть (32%) респондентов указали, что технологии вредят творческому подходу. Лишь 8% учителей отметили, что не доверяют информации от искусственного интеллекта.

Как ИИ и голосовые помощники помогают школьникам в учебе

По данным исследования, каждый третий школьник использует технологии для обучения. Интересно, что чаще всего к ним прибегают ученики 5–7 классов, а реже всего –– старшеклассники: чуть более 3% от всех опрошенных. Больше половины опрошенных школьников (59%) признались, что ИИ помогает им разобраться в сложных темах.

Часто нейросети помогают лучше понять домашнее задание: такой вариант указали 46% учащихся. Столько же опрошенных отметили, что используют искусственный интеллект для поиска дополнительных материалов при подготовке к урокам. Еще один вариант применения технологии –– разбор новой темы на примерах. Его отметила четверть школьников.

Однако нейросети не заменяют школьникам самостоятельное обучение или подготовку уроков с родителями и друзьями. Более половины (60%) учащихся указали, что сами делают домашние задания. Еще 20% школьников иногда обращаются к родителям с вопросами, а 9% отметили, что готовятся к урокам вместе с ними. Еще 2% опрошенных рассказали, что с домашними заданиями им помогают одноклассники.

Что про технологии в учебе думают родители

Большинство родителей (63%) считают, что их дети не используют ИИ и другие технологии в учебе. Еще 8% опрошенных не знают ответа на этот вопрос. Только треть респондентов указали, что их дети используют ИИ и голосовые помощники для учебы.

При этом родители высоко оценивают влияние технологий на учебный процесс. 70% респондентов указали, что они позволяют детям значительно сократить время на поиск и обработку информации. Около 40% отметили, что искусственный интеллект помогает школьникам лучше понять материал. Более 14% родителей заметили снижение когнитивной нагрузки на ребенка благодаря использованию современных технологий.

Среди конкретных задач, в которых детям помогают технологии, самая популярная –– разбор сложных тем. Ее выбрала половина опрошенных родителей из тех, кто знает, что их ребенок использует ИИ для учебы. На втором месте –– выполнение домашних заданий (45%). За ним идут подготовка творческих работ (35%), анализ текстов (20%) и создание презентаций (15%).

При этом большинство родителей помогают детям с домашними заданиями. Треть родителей всегда занимаются вместе с ребенком, 36% помогают только по просьбе детей, 12% ограничиваются проверкой готовых заданий, а еще 8% помогают с заданиями по определенным предметам.