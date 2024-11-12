CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ

Компания NGR Softlab стала лауреатом премии CNews AWARDS 2024 в номинации «Интеллектуальные решения в кибербезопасности: технологии года». Награждение прошло в рамках ежегодного мероприятия «CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра».

NRG Softlab победил в номинации в результате прямого электронного голосования более 1700 участников CNews FORUM. Конкурсный проект объединил три решения разработчика, использующие технологии поведенческой аналитики и интеллектуального анализа данных для выявления и предотвращения киберугроз.

С помощью встроенных ИИ-алгоритмов SIEM-система Alertix отслеживает аномалии в сетевом трафике и пользовательской активности; PAM Infrascope выявляет отклонения в действиях привилегированных пользователей; платформа Dataplan анализирует большие массивы данных, помогая выявлять инсайдерские угрозы, управлять рисками и расследовать инциденты ИБ.

Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab, отметил, что еще пять лет назад, во время запуска бизнеса NGR Softlab, было понятно, что естественному интеллекту будет сложно эффективно противостоять современным угрозам. Быстрое изменение информационного контекста и большой объем информации моментально девальвируют накопленные знания. «Выявление атак, борьба с инсайдерами, обнаружение ботов — области, где аналитики, невооруженные интеллектуальными решениями, обречены на проигрыш. А на кону в этой игре — чувствительные данные, доступность сервисов, правильное функционирование информационных систем организаций — все то, без чего современное общество не может нормально функционировать, — сказал он. — Мы благодарны за высокую оценку наших достижений и продолжим развивать наши продукты, чтобы опыт взаимодействия общества с цифровым миром оставался положительным!»

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Минпромторг выложил миллиард, чтобы узнать, как перевести опасные отрасли на доверенное российское «железо»

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

В России будет запущен выпуск текстолитовых плат в партнерстве с китайцами

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: