«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой «Яндекс Станции Мини 3»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж «Яндекс Станции Мини 3». Стоимость новой колонки в магазинах сети «М.Видео-Эльдорадо» составит 9,99 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Одним из ключевых улучшений «Станции Мини 3» стал новый кастомный динамик с мощностью 12 Вт и увеличенным акустическим объемом. Благодаря этому колонка обеспечивает громкое, чистое и насыщенное звучание, способное конкурировать с более дорогими моделями. Диапазон воспроизводимых частот от 110 до 16 000 Гц обеспечивает богатство звучания, делая прослушивание музыки и голосовых команд максимально приятным.

Колонка доступна в трех цветах: классический черный и серый подойдут для сдержанных интерьеров, а пастельный лиловый оттенок наверняка привлечет внимание молодой аудитории, добавляя яркий акцент в пространство.

«Станция Мини 3» поддерживает управление умным домом через Wi-Fi, включая устройства, совместимые с протоколом Matter over WiFi. Это делает управление различными системами еще более удобным и безопасным. Также колонка оснащена тремя микрофонами для более точного распознавания голоса, что улучшает взаимодействие с пользователем даже в шумной обстановке.

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой « Яндекс Станции Мини 3»

Вместе с запуском «Станции Мини 3» «Яндекс» анонсирует обновленные функции виртуального ассистента «Алисы», которые станут доступны на всех устройствах линейки. Среди них: мультизадачность (теперь пользователи могут задавать несколько команд одновременно, что экономит время и упрощает использование, например, можно попросить «Алису» включить подсветку и начать воспроизведение медитации одним запросом); напоминания и будильники (нововведения позволяют создавать напоминания и устанавливать будильники непосредственно через колонку, а управлять ими — через приложение «Дом с Алисой», это обеспечивает удобство и синхронизацию между устройствами); персонализированный прогноз погоды («Алиса» теперь предоставляет расширенные данные о погоде, включая параметры, такие как атмосферное давление, UV-индекс, влажность и многое другое, что особенно полезно для пользователей, внимательно следящих за погодными условиями).

«Станция Мини 3» оснащена USB Type-C с поддержкой Power Delivery (12 В), что упрощает процесс подключения и питания устройства. Габариты устройства составляют 102 х 60.5 мм при весе 326 г, что делает колонку легкой и удобной для размещения в любом месте дома.