CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Контур» запускает ЭДО между бизнесом и госорганами

Команда «Контур.Диадока» представила новую возможность сервиса — обмен документами с государственными органами. Пользователи в ближайшее время смогут подключить ее в тестовом режиме. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Опция позволит отправлять документы в государственные органы, а также получать ответы и письма от них в формате PDF. Платформа ГосЭДО объединяет более 10 тыс. участников документооборота, в том числе федеральные, региональные и муниципальные органы власти.

Иван Вятчинов, менеджер проектов в «Контур.Диадоке»: «Контур.Диадок — один из крупнейших сервисов электронного документооборота в России с более 400 тыс. активных организаций — которые регулярно обмениваются документами. Электронный документооборот в Диадоке составляют не только УПД и счета фактуры, более 40% документов — неформализованные, в том числе различные письма.Пользователи уже освоили инструменты по обмену документами с контрагентами, потому следующий логичный шаг — расширить функциональность и дать возможность вести документооборот с представителями госорганов. Мы рассчитываем, что интеграция с ГосЭДО значительно облегчит взаимодействие с государством как для крупного бизнеса с большим документооборотом, так и для представителей МСП, которые часто не имеют возможности для интеграции личных кабинетов госорганов в свои системы».

Ожидается, что в ближайшее время должны произойти законодательные изменения, которые позволят подключить к платформе ГосЭДО операторов электронного документооборота. Сразу же после этого оператор «СКБ Контур» предоставит возможность отправки документов в госорганы через «Диадок».

Глава Минцифры России Максут Шадаев поддержал идею интеграции межведомственного документооборота и сервисов операторов ЭДО. Тогда же министр сообщил о возможном запрете обращений организаций в госорганы не в электронном виде.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Минпромторг выложил миллиард, чтобы узнать, как перевести опасные отрасли на доверенное российское «железо»

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Росреестр закупил ПК и серверы для отделений в Крыму, Херсонской и Запорожской областях

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

В России будет запущен выпуск текстолитовых плат в партнерстве с китайцами

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: