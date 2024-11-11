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Внедренческий центр «Раздолье» автоматизировал АО «Ратеп» на базе программы «1С:ERP Управление предприятием 2»

Проект внедрения комплексной информационной системы бухгалтерского и управленческого учета Акционерное общество «Ратеп» инициировало совместно с Концерном ВКО «Алмаз-Антей». В результате открытого конкурса для внедрения проекта выбрали компанию «Раздолье». Об этом CNews сообщили представители «Раздолья».

Проект реализован на базе программного продукта «:ERP Управление предприятием 2». Автоматизированы регламентированный учет, расчет себестоимости, раздельный учет для целей ГОЗ; закупки, складской учет, продажи и договорная работа; бюджетирование и казначейство; формирование индивидуальной и консолидированной отчетности по стандартам МСФО. Обеспечена интеграция с системами АСУП ERP, «1С:ЗУП» и системами концерна.

Специалисты Внедренческого центра «Раздолье» успешно выполнили моделирование, разработку и настройку прав доступа, создали инструкции и обучили пользователей. Перед запуском системы перенесли начальные данные. В течение четырёх месяцев проводились опытная и опытно-промышленная эксплуатация системы, которая теперь переведена в промышленную эксплуатацию. Создано 450 автоматизированных рабочих мест, обучены пользователи.

Во время работы над проектом специалисты Внедренческого центра «Раздолье» оказали дополнительные услуги по доработке системы «1С:Зарплата и управление персоналом» и функциональному моделированию подсистемы «ТОиР».

«Сейчас планируем развивать функционирование системы, расширять круг автоматизированных задач на базе программ «1С:ERP» и «1С:ЗУП», а также запускать следующие очереди автоматизации. Надеемся на продолжение сотрудничества с компанией “Раздолье” и высоко оцениваем профессионализм её сотрудников, их ответственный подход к выполнению поставленных задач и слаженную работу на протяжении всего периода проекта», — сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Ратеп» Алексей Чванов.

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