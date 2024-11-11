«Узбекинвест» в партнерстве с GlowByte разработал корпоративное хранилище данных с единой системой отчетности

Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» в партнерстве с GlowByte реализовала проект по разработке и внедрению корпоративного хранилища данных с единой системой аналитической, финансовой и управленческой отчетности. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Решение позволило централизовать процесс накопления исторических данных и сформировать единый срез бизнес-показателей и предоставления данных в виде BI-визуализаций. Эти изменения значительно повысили адаптивность компании к современным вызовам рынка и повысили ее конкурентоспособность. Кроме того, были расширены возможности применения методов продвинутого анализа данных и искусственного интеллекта, что способствует более точному прогнозированию рисков и разработке прецизионных страховых продуктов.

«Каждый этап нашего большого проекта с GlowByte по цифровизации «Узбекинвеста» имеет свои особенности и даже сложности. В завершившемся этапе интересным вызовом стало внедрение в нашей компании новой методологии работы с данными и автоматизированными подходами их обработки и использования. Это потребовало глубокой вовлеченности в модернизацию существующих процессов как топ-менеджмента, так и бизнес-подразделений», – отметил Рустам Азимов, генеральный директор «Узбекинвеста».

В рамках проекта была также выполнена техническая задача интеграции и сбора данных из одной учетной системы, не поддерживающей возможность прямого обращения к исходным данным. Для этого были разработаны специальные интеграционные модули.

«Внедрение единого корпоративного хранилища данных позволило «Узбекинвесту» повысить качество, полноту, точность и достоверность собираемой информации, сократило количество рутинных операций в работе. Благодаря такому подходу в компании был сформирован единый источник достоверной информации для отчетности. Решение стало драйвером для развития аналитической и управленческой отчетности и обеспечило основы для self-service аналитики бизнес-пользователями без привлечения внешних ИТ-специалистов. Благодаря реализации проекта «Узбекинвест» стал одной из первых компаний Узбекистана в целом и страховых компаний Республики в частности, кто внедряет культуру использования данных как инструмент принятия управленческих и стратегических решений», – сказал Евгений Чернобуров, руководитель страховой практики компании GlowByte.