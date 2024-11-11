Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места

ГК «Рикор» выпустила мини-ПК серий Rikor MSK и Rikor Pro для заказчиков, которые хотят организовать максимально удобные рабочие места, не жертвуя при этом производительностью техники. Устройство стало первым серийным мини-ПК, корпус которого полностью произведен в России, что на месяц сокращает скорость поставки для заказчиков, уменьшает стоимость, а также дает дополнительную гибкость при конфигурировании объема партии устройств. Об этом CNews сообщили представители ГК «Рикор».

Rikor MSK и Rikor Pro – это сверхкомпактные офисные компьютеры, оснащенные полноценными десктопными процессорами Intel или AMD. Устройства ориентированы на заказчиков, которым нужна высокая производительность для решения ресурсоемких задач и одновременно свободное место на рабочем столе для документов, офисных принадлежностей и другой техники.

Ключевое преимущество новинок – максимальная локализация производства и, в частности, впервые полностью изготовленный в России корпус формата мини-ПК. Инженеры «Рикор» разработали удобную конструкцию объемом один литр, которая не только не уступает зарубежным аналогам по ключевым характеристикам, но и превосходит их по прочности и легкости. Полный цикл производства внутри страны позволяет снизить стоимость устройств за счет экономии на логистике и материалах, а также ускоряет его поставку клиентам с момента размещения заказа.

Некоторые удобные сценарии применения мини-ПК Rikor MSK и Rikor Pro

Просторные рабочие места в открытых офисах и коворкингах. Компактные размеры мини-ПК освобождают рабочие столы и позволяют использовать пространство более эффективно. Это особенно важно в офисах и коворкингах, где каждый сантиметр стола имеет значение.

Новые мини-ПК «Рикор» помогут организовать производительные и эргономичные рабочие места

Высокопроизводительные рабочие места для специалистов, работающих с большими объемами данных. Rikor MSK и Rikor Pro поддерживают многозадачность и работу с объемными таблицами и документами, что полезно для финансистов, аналитиков, юристов, инженеров и проектировщиков. Компактный размер устройств позволяет оставить на рабочем столе достаточно места для внешних мониторов, документов и дополнительного оборудования.

Производительные рабочие станции для удаленной работы. Благодаря малому весу и компактным размерам Rikor MSK и Rikor Pro удобно переносить, что позволяет сотрудникам легко организовать продуктивное рабочее место практически в любом месте: дома, в поездке или при смене офиса. Это особенно актуально для специалистов, работающих удаленно или командированных в другие города.

Цифровые стойки обслуживания. Rikor MSK и Rikor Pro идеально подходят для информационных стоек, где требуется высокая производительность при минимальных габаритах. Например, его можно использовать при оснащении торговых точек в ритейле или интегрировать в информационные стойки для клиентов в бизнес-центрах, музеях и государственных учреждениях.