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ITGlobal.com увеличил количество серверных стоек в единственном ЦОД Sairam TIER III Казахстана

Облачный провайдер ITGlobal.com нарастил количество серверных стоек в единственном дата-центре Алматы с сертификатом Sairam TIER III более, чем в два раза. Вычислительные мощности необходимы для развертывания публичных, частных облаков, а также облачной инфраструктуры с GPU (AI Cloud). Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

С начала 2024 г. ITGlobal.com фиксирует рост потребления мощностей дата-центров в Казахстане. Это происходит из-за выхода российского бизнеса на рынок СНГ, а также развития собственных предприятий страны. Для аренды серверов облачный провайдер рассматривал только ЦОД «Казтелепорт». Он обладает признанным сертификатом качества Sairam TIER III, а также международными стандартами ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20000. Это обеспечивает отказоустойчивость инфраструктуры и бесперебойное функционирование серверного и сетевого оборудования клиентов. Кроме того, стратегическое расположение дата-центра в городе Алматы, где сосредоточена значительная часть коммерческих структур и населения страны, обеспечивает его локальную близость к целевой аудитории.

«Мы оперативно реагируем на спрос и увеличиваем вычислительные мощности в соответствии с ним. Сегодня услугами ITGlobal.com в Казахстане пользуются не только местные компании, но и российские филиалы. Их выход на сотрудничество с нами логично и закономерно. Юридические регламенты стран и экономические аспекты ужесточаются, а мы гарантируем стабильную работу ИТ-инфраструктуры с учетом требований местных регуляторов. Кроме того, для размещения серверов мы выбираем лучшие дата-центры. Вероятность выхода из строя оборудования по вине ЦОДа стремится к нулю. Мы готовы к развитию и масштабированию деятельности на рынке СНГ и стремимся к заключению честного партнерства как с крупным бизнесом, так и с малыми предприятиями», — сказал генеральный директор ITGlobal.com KAZ Денис Щепин.

ITGlobal.com начал работу в Казахстане в 2020 г. За это время компания увеличила вычислительные мощности в стране в семь раз.

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