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ГК «Произведение Девелопмент» и «Философт» заключили соглашение о партнерстве

Группа компаний «Произведение Девелопмент» приобрела комплексное решение из пяти ИТ-продуктов компании «Философт».

«Произведение Девелопмент» – застройщик, являющийся лидером по объему строительства жилья бизнес-класса во Владикавказе. Подписав соглашение о стратегическом партнерстве с ИТ-компанией «Философт», девелопер приобрел сразу пять продуктов компании-разработчика: «Цифровую модель рынка недвижимости», «Учебный портал», «Тендерную площадку», ERP-систему, экосистему умного дома «Мажордом».

Продукты компании «Философт» разработаны специально для девелоперов и помогают ускорить и систематизировать процессы работы на всех этапах, которые проходит строительный бизнес. В рамках масштабирования и развития компании, одной из задач партнера было обучение и постоянный профессиональный рост сотрудников, потому было принято решение приобрести и «Учебный портал».

Приложение «Мажордом» для управления функциями умного дома и комфортного взаимодействия жителей с управляющей компанией девелопер планирует использовать в жилых комплексах Green Park и «Произведение на Первомайской».

«Мы решили приобрести комплексное решение от компании “Философт”, потому что планируем масштабироваться и выходить за пределы нашего домашнего региона, а это практически невозможно без систематизации и автоматизации всех рабочих процессов. Мы уверены, что приняли правильное решение, купив сразу пять качественных продуктов, и точно не пожалеем о нем», – сказал основатель группы компаний «Произведение Девелопмент» Георгий Агаев.

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