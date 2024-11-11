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«ГАММА Тех» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства

«ГАММА Тех», разработчик CAE-платформы и системы автоматизированного проектирования САПР «Гамма», и АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), ведущий поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, объявили о заключении соглашения о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители МЦД.

САПР «Гамма» – это программный комплекс автоматизированного проектирования и моделирования сложных высокочастотных радиоэлектронных систем, таких как: антенно-фидерные устройства, включая фазированные антенные решетки; СВЧ печатные платы; элементы СВЧ цепей: линии передач, делители, фильтры и т.п.; распространение электромагнитных волн на электрически больших объектах.

САПР «Гамма» содержит модули для электродинамического моделирования на системном уровне, а также в формате 3D. Точность моделирования САПР «Гамма» не уступает таким зарубежным программным продуктам, как Ansys HFSS, SPEAG SEMCAD, CST Studio и Altair Feko. САПР «Гамма» входит в реестр отечественного ПО.

Это сотрудничество объединяет передовые технологии «ГАММА Тех» в области автоматизированного проектирования СВЧ-электроники с обширным опытом АО «МЦД» в сфере внедрения и сопровождения CAE-решений.

Партнерство направлено на усиление позиций обеих компаний на рынке инженерного программного обеспечения и позволит предоставить клиентам комплексное решение для проектирования и анализа радиоэлектронных устройств и систем СВЧ. Ключевые аспекты сотрудничества включают интеграцию САПР «ГАММА» в портфолио решений АО «МЦД», совместную разработку специализированных решений для клиентов и расширение технической поддержки и консультационных услуг.

АО «МЦД» обеспечит заказчикам доступ к расширенному спектру услуг при внедрении и использовании САПР «Гамма». Среди них – экспертная поддержка, комплексные услуги по численному моделированию и инженерному анализу, а также оптимизация рабочих процессов и повышение эффективности проектирования.

Роман Тихонов, генеральный директор «ГАММА Тех»: «Партнерство с АО «МЦД» открывает широкие возможности для продвижения нашего решения на уровне эксперта отрасли СВЧ-электроники и радиотехники, обладающего большим опытом еще со времен представительства Ansys при дистрибуции таких продуктов, как Electronics Desktop и HFSS в частности. Это компания, которая может обеспечить необходимый нам уровень сервиса для конечного заказчика. Специалисты АО «МЦД» не только привлекают новых клиентов, но и поддерживают с заказчиками длительные партнерские взаимоотношения, организовывают необходимые тестирования и пилотные проекты, а также оказывают полноценную техническую поддержку. Мы уверены, что совместными усилиями сможем предложить нашим клиентам еще более эффективные решения для проектирования СВЧ-устройств».

Роман Локтев, заместитель генерального директора АО «МЦД»: «Включение САПР «Гамма» в наше портфолио значительно усиливает наши позиции в сфере CAE-решений. После ухода с рынка зарубежных продуктов, таких как HFSS, в данной области инженерных расчетов (СВЧ) фактически образовалось «белое пятно», которое так удачно сейчас закрывает САПР «Гамма». Благодаря разработанным компанией «МЦД» методикам перехода с зарубежных пакетов мы помогаем осуществить импортозамещение в этой части CAE-решений без потери скорости и качества выполняемых расчетов».

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