Energon запускает автоматические выключатели постоянного тока Smartwatt PDE

Российский производитель электротехнического оборудования Energon представляет новую продуктовую категорию – автоматические выключатели постоянного тока Smartwatt PDE. Продукция доступна в двух линейках: модульные автоматические выключатели – серии LCB63-DC и в литом корпусе – серии HCB-DC.

Новые продукты Smartwatt PDE разработаны для защиты цепей постоянного тока, с учетом особенностей электрической дуги DC. Модульные автоматические выключатели серии LCB63-DC предлагают номинальные токи от 1 до 63 А и номинальное напряжение до 250 В на полюс. Выключатели в литом корпусе HCB-DC имеют номинальный ток от 100 до 630 А и номинальное напряжение до 1500 В.

Новые автоматические выключатели отличаются высокой отключающей способностью (10 кА для серии LCB63-DC и до 40 кА в серии HCB-DC), что достигается благодаря специальной конструкции решётки дугогасительной камеры, магнитам и посеребрённому подвижному контакту. Они соответствуют промышленному ГОСТ Р МЭК 60947-2, что гарантирует высокое качество и надежность. Широкий модельный ряд позволяет выбрать подходящий выключатель для любой системы постоянного тока. Кроме того, оборудование доступно на складах в России, что гарантирует быструю доставку.

Автоматические выключатели Smartwatt решают проблему эффективной защиты электрических цепей постоянного тока в различных областях применения: аккумуляторные системы, солнечная энергетика, системы оперативного постоянного тока, автоматизированные системы управления и др.

«Запуск новой продуктовой категории автоматических выключателей является важным шагом для Smartwatt. Этот продукт стал логичным дополнением к производимому оборудованию, предлагая поддержку его бесперебойного функционирования. Он расширяет существующий ассортимент и открывает клиентам новые возможности для комплексных решений на энергетическом рынке», – отметил Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon.