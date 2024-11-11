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«ДиалогНаука» включила в продуктовый портфель ИБ-решения вендора НОТА

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, и НОТА (холдинг Т1) мультипродуктовый вендор отечественного ПО, заключили соглашение о сотрудничестве. Одним из основных направлений партнерства станет поставка и использование решения «НОТА Купол». Управление в рамках комплексных проектов для корпоративных заказчиков интегратора. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

Управление существенно облегчает работу специалистам информационной безопасности и сетевым инженерам в администрировании всех межсетевых экранов различных вендоров, за счет возможности работы с ними из единого веб-интерфейса. Решение входит в Реестр российского ПО, обеспечивает соответствие регуляторным нормам и требованиям для компаний вне зависимости от отраслевой специфики и масштаба, реализует и поддерживает комплексные системы информационной безопасности под ключ для борьбы с внешними угрозами. «НОТА Купол» обнаруживает и предотвращает кибератак, а также замещает ряд продуктов зарубежных игроков, которые покинули российский рынок.

«Экосистема "НОТА Купол" расширит наш продуктовый портфель решением, которое позволит объединить все межсетевые экраны организации в единую систему, что поможет оптимизировать задачи по эксплуатации и управлению. Уверен, что решения НОТА будут востребованы среди широкого круга корпоративных клиентов нашей компании», — сказал Виктор Александрович Сердюк, генеральный директор АО «ДиалогНаука».

«"ДиалогНаука" — заслуженный эксперт в области внедрения комплексных решений для корпоративных клиентов и ведущий игрок на рынке информационной безопасности. Мы рады, что компания остановилась на нашей экосистеме решений, работая над укреплением продуктовой линейки, поставляемой заказчикам», — сказала Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора НОТА (холдинг Т1).

Партнеры также планируют проведение совместных мероприятий для потенциальных заказчиков и участие в выставках и конференциях.

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