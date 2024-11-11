Бренд Oukitel официально представил смартфон Oukitel P1 с ярким AMOLED-дисплеем, исключительной четкостью и впечатляющим качеством фотографий

Бренд Oukitel представил на российском рынке смартфон Oukitel P1 с современным, утонченным дизайном и возможностями для впечатляющего визуального опыта. Новая модель оснащена потрясающим 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED, который обеспечивает кристально чистое изображение, и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев для безопасной и быстрой разблокировки. Об этом CNews сообщили представители Oukitel.

Работающий на надежном процессоре Helio G99, смартфон P1 имеет высокую производительность и тройную заднюю камеру. Новинка, созданная для ценителей исключительных фотографии и ярких визуальных впечатлений, позволит исследовать красоту окружающего мира и наслаждаться непревзойденной четкостью изображений.

У Oukitel P1 эргономичный дизайн и удобный корпус с матовой отделкой. 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080×2412 предлагает четкое, детализированное изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную и быструю работу даже при выполнении сложных задач, что делает смартфон отличным вариантом для любителей мобильных игр. Кроме того, дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое предотвращает появление случайных царапин и повреждений при падении девайса.

Бренд Oukitel официально представил смартфон Oukitel P1

Смартфон P1 оснащен тройной камерой, включая основную камеру 50 Мп SONY IMX766 с диафрагмой f/1.88. Для качественных селфи модель предлагает фронтальную камеру 32 Мп SONY IMX616 с диафрагмой f/2.2. Эти камеры делают яркие, детальные фотографии, позволяют легко запечатлеть ценные моменты в отличном качестве и помогают создавать впечатляющие снимки любого типа: от красивых пейзажей и живописных видов до идеальных селфи.

Еще одно преимущество P1 – аккумулятор емкостью 5150 мАч, благодаря которому смартфон подходит для активного использования и предлагает до 18 часов непрерывной работы после одной зарядки. От 600 часов в режиме ожидания и до 10 часов игр или воспроизведения видео – с такими показателями смартфона пользователи могут не беспокоиться, что у них внезапно закончится заряд во время развлечений, работы или путешествий.

Смартфон P1 поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, которые можно расширить до 24 ГБ и 2 ТБ. Новинка доступна в трех элегантных цветах: фиолетовом, белом и черном. Цена смартфона 12,43 тыс. руб.