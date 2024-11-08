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«Яндекс Фабрика» представила новую линейку телевизоров Tuvio с флагманскими технологиями экранов в популярных диагоналях

«Яндекс Фабрика» представила линейку флагманских телевизоров Tuvio с технологиями OLED и Mini-LED для четкого и контрастного изображения. На старте продаж в ассортименте представлены модели в популярных среди покупателей диагоналях — 55 и 65 дюймов, в будущем линейка расширится также моделью OLED в 48 дюймов. Цены на устройства начинаются от 59 тыс. рублей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Фабрика» расширила ассортимент бренда Tuvio в ответ на растущий спрос со стороны покупателей. С января по сентябрь 2024 г. на «Маркете» телевизоры заказывали на 35% чаще относительно аналогичного периода в 2023 г., а бренд Tuvio стал лидером по продажам среди российских брендов.

В новых флагманских телевизорах Tuvio используются технологии экранов OLED и Mini-LED — они набирают популярность среди покупателей. С января по сентябрь продажи устройств Mini-LED на «Маркете» выросли на 40% год к году, OLED — на 15% за тот же период. Среди преимуществ таких экранов — хорошая контрастность изображения и насыщенные цвета. В телевизорах Tuvio также используется технология объемного звучания Dolby Atmos. Она автоматически подстраивается под количество колонок, их мощность и расстояние между ними и делает звук реалистичнее. Управлять телевизорами можно голосом через Bluetooth пульт.

Телевизоры с OLED технологией имеют органические светодиоды для передачи реалистичного черного цвета. Высокая частота смены кадров позволяют плавно отображать даже динамичные сцены — благодаря этому глаза меньше устают при длительном просмотре. У такого телевизора широкий угол обзора: картинку хорошо видно с любой точки обзора.

Телевизоры с технологией Mini-LED используют множество миниатюрных светодиодов для подсветки экрана. С их помощью изображение становится ярким и детальным, остаётся насыщенным даже при дневном освещении. Кроме того, телевизоры обладают высокой частотой обновления экрана и широким углом обзора. Модель подходит для просмотра динамических сцен и прохождения видеоигр.

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