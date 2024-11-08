В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать МЧД для отчетности ФНС

В «Контур.Доверенности» теперь можно формировать машиночитаемые доверенности для отчетности ФНС. Доверенность для отчетности в налоговую инспекцию имеет собственные форматы — «5.01» и «5.02». Работать с ними в ЕГАИС и «Честном знаке» не получится. Такие доверенности можно использовать только для отчетности в налоговый орган.

Евгений Петров, менеджер сервиса «Контур.Доверенность», сказал: «Сдать отчетность в налоговую инспекцию — задача каждого бизнеса, которую, зачастую, решает не руководитель, а уполномоченный сотрудник. Значит, без МЧД ему не обойтись. Новый формат доверенности для отчетности в ФНС позволит нашим клиентам выпускать ее для самых популярных сценариев «в одном окне» и не отвлекаться на сторонние сервисы».

В «Контур.Доверенности» можно работать с самым актуальным форматом документа 5.02, так как формат 5.01 в марте 2025 г. выйдет из документооборота. Такую доверенность можно не только создать, но и подписать, включить полномочия и отслеживать сроки действия. Кроме того, ее можно отправить на регистрацию в приемный комплекс ФНС.