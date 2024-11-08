В Гусеве произвели первые отечественные светодиоды с ультратеплым светом

В Гусеве произвели первые отечественные светодиоды с ультратеплым светом. Они обладают высокой энергоэффективностью и оптимизированными характеристиками освещения — адаптированными к условиям эксплуатации в стране. Первая партия светодиодов производства GS LED уже интегрирована в серию парковых светильников Ionik от компании Vsrton. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Светодиоды GS LED обеспечивают мягкое и комфортное свечение, которое придает уличным пространствам уютную атмосферу в темное время суток. Коррелированная цветовая температура составляет 2200K. Ультратеплый свет с низким содержанием синего спектра минимизирует воздействие на ночную экосистему и поддерживает естественные ритмы жизни местной флоры и фауны.

Высокая энергоэффективность GS LED позволяет значительно сократить расходы на электроэнергию и уменьшить углеродный след.

Гусеве произвели первые отечественные светодиоды с ультратеплым светом

Раньше для освещения уличных пространств в России использовались светодиоды иностранного производства. С 2021 г. в стране вступил в силу закон, запрещающий госзакупку иностранной светотехнической продукции.