Platform V Pangolin признана СУБД года для корпоративного сегмента

Один из флагманских продуктов компании «СберТех» стал лауреатом премии CNews Awards. Система управления базами данных Platform V Pangolin получила премию «СУБД года для корпоративного сегмента». Церемония награждения прошла 7 ноября на ежегодном мероприятии «CNews Forum 2024: информационные технологии завтра».

Platform V Pangolin — это реляционная СУБД, которая основана на PostgreSQL и содержит ряд важных доработок, позволяющих использовать решение в масштабах корпораций. Продукт доказал свою эффективность в ряде крупнейших компаний России. Решение СберТеха позволило осуществить миграцию самых нагруженных систем Сбера без потери надежности и производительности. В рамках программы по импортозамещению Сбер перевел на свою СУБД многие бизнес-процессы — сегодня она используется в архитектуре уже 740 автоматизированных систем. Десятки тысяч инсталляций Platform V Pangolin успешно эксплуатируются в составе сервисов и приложений различного уровня масштаба и критичности.

Изначальная ориентация на крупных клиентов сделала Platform V Pangolin оптимальным выбором для масштабных проектов с большими объемами структурированных данных. Значительные доработки СУБД в сфере производительности гарантируют быструю обработку больших объемов данных и поддержку высоконагруженных систем.

Возможность создавать глобальные индексы (в том числе уникальные) для секционированных таблиц — одна из важных доработок в продукте. Функциональность особенно актуальна, если перед компанией стоит задача миграции с высоконагруженных зарубежных СУБД или масштабирования уже существующих решений.

Решение сертифицировано по 4-му уровню доверия ФСТЭК России и имеет важные доработки в области информационной безопасности, что позволяет использовать Platform V Pangolin в объектах критической информационной инфраструктуры. Также решение включено в Реестр российского ПО и полностью подходит для задач импортозамещения.

Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха: «Получение этой награды — очередной символ признания профессиональным сообществом нашей СУБД. Мы создали конкурентоспособный отечественный продукт, который уже выбрали крупнейшие российские компании из различных отраслей экономики. Стабильная работа приложений и высокие показатели производительности сделали Platform V Pangolin надежной основой для высоконагруженных систем корпоративного уровня. Мы постоянно развиваем продукт, чтобы с его помощью компании могли выстраивать бизнес-процессы максимально эффективно».

Премия CNews Awards, учрежденная изданием CNews, создана для признания вклада компаний в развитие инновационной экономики в России, определения наиболее эффективных проектов информатизации в ключевых отраслях, выявления лучших компаний в сфере ИКТ и демонстрации влияния новых технологий на эффективное развитие бизнеса в стране.