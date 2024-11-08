«Национальная платформа» и «Кредо Технологии» продолжают внедрение отечественной ERP-платформы «Ма-3» в компании МКК «СимплФинанс»

Компания «Национальная платформа», разработчик российской ERP-платформы «Ма-3», в партнерстве с «Кредо Технологии», специализирующейся на внедрении информационных бизнес-систем, расширяют функционал решения в рамках поэтапного внедрения «Ма-3» в микрокредитной компании МКК «СимплФинанс». Об этом CNews сообщили представители «Национальной платформы».

Завершаетcя третий этап внедрения ERP-платформы «Ма-3», для компании МКК «СимплФинанс», игрока на рынке небанковского кредитования бизнеса.

Ранее был развернут функционал гибкого кредитного калькулятора, ведения операционного дня с учетом агрегирования платежей по расчетным счетам компании при отсутствии лицевых счетов и ведения балансовых и забалансовых портфелей займов.

На текущем этапе был разработан и введен в эксплуатацию функциональный модуль, позволяющий автоматически передавать необходимые сведения о заемщиках и операциях с займами из ERP-платформы «Ма-3» в Бюро Кредитных Историй в полном соответствии с требованиями Банка России. Для этого была выполнена интеграция «Ма-3» с программным комплексом CreditRegistry, используемым крупнейшими банками России.

Основная задача функционального модуля – автоматическая подготовка и передача событий жизни кредитных продуктов в БКИ на базе единого информационного пространства платформы «Ма-3»: автоматический сбор данных о финансовых операциях в ERP-системе «Ма-3», включая управление операционным днем; автоматическое формирование перечня событий, подлежащих передаче в БКИ; автоматическое формирование значений атрибутов для отобранных событий.

Для микрофинансовых организаций, не имеющих расчетно-кассового обслуживания, ERP-платформа «Ма-3» является современной альтернативой автоматизированным банковским системам, фактически повторяя их основной функционал. При этом платформа обладает значительной гибкостью в части возможностей комплексного учета и управления бизнес-процессами любых типов кредитных продуктов, что открывает новые возможности для игроков сегмента финтех индустрии.

До настоящего времени решения такого уровня на российском рынке ERP-систем отсутствовали.

Евгений Пан, финансовый директор компании МКК «СимплФинанс»: «На базе ERP-платформы «Ма-3» нам удалось создать производительную и гибкую инфраструктуру для управления основными бизнес-процессами кредитования и учета кредитных операций. Платформа «Ма-3» имеет интеграции с другими системами (CRM, 1C, БКИ и прочие системы) в компании, что позволяет эффективно управлять всем циклом кредитного процесса и оперировать всем спектром данных, необходимых для управления бизнесом. Полнота данных, которые регистрируются в «Ма-3», полностью соответствует требованиям ЦБ РФ, что подтверждается положительными результатами по итогам пройденных проверок. Внедрение «Ма-3» позволило кратно масштабировать объем кредитных операций при улучшении качества процессов, доступности данных и обслуживания данной инфраструктуры без значительного увеличения стоимости».

Татьяна Жигулина, технический директор компании «Кредо Технологии»: «Организация современного бизнеса напрямую связана с использованием различных зарубежных цифровых продуктов. Поэтому очень важно сосредоточиться на поиске решений, которые помогут предприятиям завершить переход на отечественное ПО без риска для их производственной деятельности. Именно такое решение предлагает компания «Национальная платформа» — разработчик отечественных продуктов на базе Ма-3 ERP. Ма-3 ERP – это надежная и масштабируемая система, которая может быть адаптирована к потребностям любой компании. Она позволяет сократить объем бумажной работы и ручного труда, а также снизить риски, связанные с человеческим фактором. Успешные внедрения нескольких очередей системы у нашего клиента являются тому доказательством».

Михаил Аксенов, генеральный директор компании «Национальная платформа»: «Разработанная нами ERP-платформа «Ма-3» обеспечивает импортозамещение зарубежных аналогов в сегменте автоматизации организаций и предприятий различных отраслей экономики. Компания «Кредо Технологии» обладает значительным опытом внедрения ERP-систем различных вендоров. Внедрение «Ма-3» в финансовой секторе служит отличным примером, подтверждающим универсальность и гибкость платформы и ее широкие возможности по настройке под требования конкретного заказчика, в частности реализацию специфических требований к учету предприятий занятых в сфере кредитования бизнеса».