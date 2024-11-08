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«МегаФон» ускорил интернет в Западной Двине

Высокоскоростной 4G‑интернет стал доступен для более 7,5 тыс. жителей одного из самых западных городов Тверской области. Теперь абоненты компании, проживающие в отдалении от столицы региона, могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на максимальных скоростях. Оператор улучшил покрытие и ускорил мобильный интернет в микрорайонах Западной Двины. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая инфраструктура связи работает в диапазонах LTE, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Акцент в процессе апгрейда сети был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. В зону стройки вошел южный микрорайон, где расположены объекты социального значения: гостиница, школа искусств, магазины. Цифровые улучшения затронули Зеленую, Текстильную, Тверскую улицы, а также Мира и Мелиораторов. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с малоэтажной частной застройкой, где проживает несколько тысяч человек.

«При формировании планов по строительству мы стараемся максимально охватить сетью небольшие населенные пункты, чтобы предоставить нашим абонентам, живущих в разных уголках нашей области, одинаковые условия. Так, в Западнодвинском районе мы ускорили интернет для жителей поселка Старая Торопа и деревни Бенцы, а всего за десять месяцев модернизировали и построили новые базовые станции в более ста малых населенных пунктах региона. После проведенных работ скорость передачи данных в них выросла примерно на треть», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Спрос на высокие скорости интернета в Западной Двине подтверждает и увеличившийся объем LTE‑трафика. Только за два осенних месяца 2024 г. пользователи компании скачали более 1 ТБ данных — это на 19% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

На сегодняшний день около 17% интернет-трафика в Западной Двине приходится на путешественников из других регионов России. Чаще всего город посещают жители соседних Москвы, Пскова, Санкт-Петербурга и Смоленска, на эти четыре региона приходится 72% путешественников. Наибольший интерес вызывают спортивные соревнования по горному бегу на Кубок России, на который приезжают ежегодно спортсмены из всех уголков страны.

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