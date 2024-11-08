«Лента» перевела 85% сотрудников на КЭДО на базе Directum HR Pro

Более 39 тыс. работников «Ленты» перешли на кадровый электронный документооборот на базе российской системы Directum HR Pro. В результате ритейлер сократил затраты на почтовые расходы, снизил объем используемой бумаги и сдержал рост численности отдела кадров.

На КЭДО перешли более 85% сотрудников «Ленты». В электронный вид «переехали» 50+ различных видов заявлений и приказов, локальные нормативные акты, а также более 10 бизнес-процессов, в том числе управление отпусками и ознакомление с ЛНА. Подрядчиком на проекте внедрения системы управления кадровыми процессами и документами Directum HR Pro в «Ленте» выступил холдинг «Т1».

Цифровизация кадровых процессов — закономерный этап роста компании. Торговые площадки «Ленты» находятся в более чем 200 населенных пунктах в 60 субъектах РФ. Ритейлер располагает 19 распределительными центрами в разных регионах страны.

Использование Directum HR Pro помогает сдерживать рост численности отдела кадров за счет увеличения эффективности работы сотрудников. «Лента» сократила затраты на почтовые расходы, а также снизила объем бумаги, что соответствует целям по эффективному использованию природных ресурсов.

«КЭДО — очень важный инструмент повышения нашей эффективности и упрощения работы сотрудников компании: теперь можно подписывать заявления и приказы в удобное время в любом месте. Технологию уже оценили наши коллеги, и мы рассчитываем, что скоро ее будут использовать более 95% сотрудников „Ленты“. Кроме того, благодаря переходу на кадровый электронный документооборот нашим HR-специалистам нужно хранить существенно меньше документов, а сотрудникам гораздо реже приходить в отдел персонала подписывать бумаги», — сказала Татьяна Юркевич, директор по персоналу «Ленты».

Для работы с ЛНА в «Ленте» разработали гибкий механизм, благодаря которому система автоматически подбирает релевантные документы. Кроме того, при первом подключении человека к КЭДО или трудоустройстве работнику автоматически направляется комплект нужных ЛНА. Система отправляет все документы комплектом, а не по отдельности. Средняя скорость ознакомления работников с актом теперь составляет 3 дня вместо одного месяца.

Для уведомления пользователей о событиях в Directum HR Pro разработали интеграцию с мобильным приложением «Лента Спутник», которым пользуются 90% штата, и провайдером SMS Rapporto. Интеграция дала сотрудникам торговой сети возможность использовать привычное решение для работы с кадровыми документами, а также получать push-уведомления из системы КЭДО. Пользователям не нужно создавать личные кабинеты на отдельных сайтах или устанавливать дополнительное приложение, а за счет отправки push-уведомлений вместо SMS, компания значительно экономит.