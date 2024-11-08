«Лаборатория Числитель» и Yandex Cloud будут вместе развивать программные решения для крупного бизнеса

Российский разработчик программного обеспечения — компания «Лаборатория Числитель» и облачная платформа Yandex Cloud объявили о заключении соглашения о партнерстве. Компании будут совместно развивать программные решения для построения высокотехнологичной ИТ-инфраструктуры для крупных заказчиков из финтеха, ритейла, телекома, промышленности и других индустрий. Совместное использование продуктов позволит управлять сервисами, кластерами Kubernetes и мониторингом как в облаке, так и on-premise. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель»

«Лаборатория Числитель» помогает крупным компаниям создавать инфраструктуру и выводить на рынок новые сервисы. Флагманские продукты решают задачи в области управления, автоматизации и мониторинга ИТ-инфраструктуры.

В экосистему разработчика входят такие высокопроизводительные инструменты, как платформа управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал», система мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт», основанная на базе популярного решения Zabbix и дополненная новым функционалом, а также инфраструктурная платформа для создания частных и гибридных облаков «Нимбиус». Все решения зарегистрированы в реестре отечественно ПО Минцифры и обеспечивают высокий уровень надежности, отказоустойчивости и безопасности.

Облачная платформа Yandex Cloud предоставляет крупному бизнесу более 60 взаимосвязанных сервисов: от масштабируемой инфраструктуры, сервисов хранения, обработки и анализа данных до инструментов машинного обучения и средств разработки. Сервисы публичной облачной платформы уже используют более 32 тыс. клиентов.

«В рамках технологического партнерства мы предлагаем российским компаниям бесшовное развертывание наших продуктов в Yandex Cloud и их простую интеграцию с сервисами облачной платформы. Это позволит нашим заказчикам получать одинаковый функционал и удобство вне зависимости от того, где они размещают свои нагрузки — в облаке или on-premise», — отметил Александр Чистов, директор по развитию «Лаборатории Числитель».

«Мы постоянно расширяем сотрудничество с разработчиками ПО, чтобы упрощать бизнесу взаимодействие с платформой Yandex Cloud. Специалисты “Лаборатории Числитель” имеют большой опыт в разработке ИТ-продуктов для крупного бизнеса, в частности — в области Kubernetes, DevOps, облачных решений и мониторинга. Эффективно реализовать такие проекты можно с помощью платформенных сервисов Yandex Cloud», — отметил Александр Машика, руководитель направления по работе с ключевыми партнерами Yandex Cloud.