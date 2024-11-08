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KSLux внедрил Axelot WMS

Внедрение Axelot WMS позволило интернет-магазину KSLux автоматизировать складские операции, рассчитать норму выработки персонала склада и по-новому контролировать исполнительскую дисциплину. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

KSLux — интернет-магазин строительных материалов для дома. Для того, чтобы быстро реагировать на изменения спроса и оперативно пополнять запасы, руководство онлайн-площадки приняло решение автоматизировать складское хозяйство и внедрить Axelot WMS.

Логистический комплекс, с которого товары отправляются покупателям интернет-магазина и на прилавки торговых точек KSLux, находится в Ташкенте. Всего в него входят пять складов, в том числе площадка для уличного хранения, общей площадью 15 тыс. кв. м. Здесь обрабатывается весь ассортимент KSLux — около 40 тыс. наименований товаров.

Проект охватил все складские площадки, поэтому специалистам Axelot необходимо было учесть различия процессов на разных физических складах и отразить их в общей инсталляции Axelot WMS.

Так, например, приемка на склад «Лазат» выполняется после стандартного пересчета, а на остальные — только после «таможенной приемки». Таможенная приемка происходит следующим образом: товар разгружают, формируют товароносители согласно стандартам складского хранения, после чего представитель таможенной службы дает разрешение на приемку.

Почти на всех складах размещение происходит целыми палетами, исключение — зона полочных стеллажей, там Axelot WMS планирует размещение нового товара к точно такому же, но уже хранящемуся на площадке.

Свои нюансы есть и в процессах отбора. На каждый физический склад система формирует отдельный заказ на отгрузку, на всех площадках есть отбор как штуками, так и коробами. Отбор со складов «МДФ» и «Ламинат», где товар хранится в штабелях, настроен по принципу LIFO, это позволяет планировать задачу на отбор с ближайшей палеты, в не искать товар где-то в глубине штабеля.

Со своих складов KSLux также отгружает образцы продукции, которые затем отправляются по торговым точкам. В Axelot WMS реализован процесс пополнения «Зоны отбора образцов». Когда появляется «особый заказ» на одну штуку, система планирует под него отбор из зоны образцов, благодаря чему сотрудники склада не вскрывают целые упаковки.

Интеграционный контур, в который вошли корпоративная информационная система заказчика и Axelot WMS, был создан с использованием инструментов Datareon Platform. Благодаря настроенному обмену достигнута высокая скорость передачи данных, которая позволяет поддерживать тождественность информации в системах и пригождается в решении различных задач: от операционного до управленческого уровня.

В результате внедрения Axelot WMS были не просто автоматизированы ключевые процессы складского хозяйства KSLux. В рамках проекта удалось оптимизировать размещение товаров с учетом их характеристик и особенностей организации хранения на разных физических площадках. Была повышена точность и скорость выполнения операций, снижена вероятность ошибок при отгрузке товаров клиентам.

Система Axelot WMS стала инструментом, который помогает складу KSLux работать бесперебойно даже во время пиковых нагрузок за счет автоматического планирования задач с учетом актуальной информации о состоянии складских запасов, их расположения на складе и требований к их грузопереработке.

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