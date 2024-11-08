«Корус Консалтинг» автоматизировал мониторинг показателей деятельности ИТ-блока ОАО «РЖД»

ГК «Корус Консалтинг» в рамках расширения функциональности масштабной системы по управлению данными, которая реализуется в ОАО «РЖД» с 2017 г, создала блок для контроля и мониторинга показателей деятельности ИТ-блока холдинга. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

В 2017 г. началась реализация программы проектов по внедрению системы контроля и мониторинга (СКИМ ОАО «РЖД»). В настоящий момент решение интегрировано с более чем 50 системами-источниками, собирает и обрабатывает более 2,8 млн показателей деятельности компании, и включает в себя около 500 отчетных форм для 80 структурных подразделений РЖД.

В конце 2023 г. СКИМ была расширен за счет аналитической информационной системы СКИМ ИТ, которая обеспечивает мониторинг ключевых показателей работы подразделений ИТ-блока транспортного холдинга. СКИМ ИТ была инициирована для повышения эффективности работы подразделений ИТ-блока на основании контроля их деятельности.

«Эффективное использование больших данных в крупной организации невозможно без создания системы управления, которая объединит информацию обо всех аспектах ее деятельности. Реализация проектов СКИМ направлена именно на решение этой задачи. Высокий уровень цифровизации «РЖД» позволяет нам в оперативные сроки запускать новую функциональность экосистемы СКИМ для целей функциональных подразделений холдинга», – сказал начальник департамента информатизации ОАО «РЖД» Кирилл Семион.

Команда «Корус Консалтинг» провела комплексное обследование подразделений и дочерних компаний ИТ-блока для подготовки модели данных. Всего было отобрано 67 показателей по ключевым направлениям деятельности: персонал и развитие, экономика и финансы, технологические процессы, безопасность и надежность, клиенты и рынки. Впервые в рамках данного проекта был разработан интерактивный прототип.

Корпоративное хранилище данных (КХД), на котором построена СКИМ ИТ, создано на модели хранения данных Data Vault, предусматривающей длительное хранение больших объемов разнородной информации. Для визуализации применена российская аналитическая система Luxms BI. В качестве ETL-инструмента используется продукт того же вендора (Luxms, Luxms Databoring).

«Для нас особенно важно то, что анализ и визуализация данных разработаны на новой платформе Единой корпоративной системы анализа и визуализации данных (ЕКП САД), основанной на полностью импортозамещенном стеке технологий, что обеспечивает технологическую устойчивость решения. Применение ЕКП САД для аналитических задач компании позволит рационализировать использование вычислительных мощностей, снизить затраты на закупку дополнительного оборудования и его модернизацию, а также оптимизировать трудоемкость разработки и администрирования аналитических решений», – сказала Ирина Долженко, главный эксперт департамента информатизации ОАО «РЖД».

«Оперативный мониторинг деятельности всех подразделений является необходимым элементом системы управления данными каждой успешной компании. В масштабах «РЖД» подобное решение – залог эффективности работы всего холдинга, поэтому так важно чтобы каждый блок имел подобный автоматизированный инструмент. СКИМ ИТ обеспечивает руководство холдинга оперативными данными для мониторинга показателей работы подразделений ИТ-блока «РЖД», помогает снижать трудозатраты на сбор данных по показателям работы подразделений, получать единые отчетные данные и использовать единый подход к визуализации информации – удобный для восприятия пользователем», – сказал Андрей Байбутов, управляющий партнер департамента аналитических решений ГК «Корус Консалтинг».

В будущем предполагается развитие СКИМ ИТ в части подключения новых источников через КХД РЖД и расширения подразделений «РЖД» в части пользователей и состава данных.