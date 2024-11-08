CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

Caviar представил коллекцию iPhone 16 Pro с Трампом и Маском

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar представил обновление коллекции Visionaries, вдохновленное яркой личностью Дональда Трампа и его победой на президентских выборах в США 2024 г. В коллекции также есть кастомные iPhone, посвященные Илону Маску и Стиву Джобсу. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Visionaries (рус. – Визионеры) – это серия кастомных устройств, которые посвящены великим людям, определяющим будущее человечества.

Флагманская модель iPhone носит название Trump Great Again – это отсылка к знаменитому слогану Трампа «Make America Great Again», который украшал головной убор политика в момент покушения 14 июля 2024 г. Caviar разместил сокращенную версию Great Again на корпусе модели.

Дизайн телефона усовершенствован при помощи деталей, отсылающих к фирменному стилю Дональда Трампа. Геометрия корпуса напоминает архитектуру здания штаб-квартиры президента – Trump Tower. А декоративный элемент в центре корпуса сделан в цвете любимого галстука Дональда Трампа и перекликается с галочкой в избирательном бюллетене.

trump-musk-700.jpg
Caviar представил коллекцию iPhone 16 Pro с Трампом и Маском

Вторая модель коллекции является обновленной версией культового кастома бренда Musk Be On Mars, посвященного Илону Маску – миллиардеру, основателю SpaceX и одному из самых известных сторонников Трампа. Телефон украшен изображением космического корабля, взмывающему ввысь. Главный элемент дизайна – аутентичный фрагмент космической миссии SpaceX, встроенный в корпус iPhone.

Caviar много лет выпускает премиальные телефоны, посвященные ярким личностям. Так, недавно бренд представил iPhone «Говорит Президент» в честь 72-го дня рождения Владимира Владимировича Путина.

Цены на модели коллекции Visionaries начинаются от 569 тыс. руб. за модель iPhone 16 Pro Great Again и доходят до 739 тыс. руб. за iPhone 16 Pro Max Musk Be On Mars.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024

Вышла новая версия СУБД «Ред База Данных 5.0»

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: