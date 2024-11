Caviar представил коллекцию iPhone 16 Pro с Трампом и Маском

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar представил обновление коллекции Visionaries, вдохновленное яркой личностью Дональда Трампа и его победой на президентских выборах в США 2024 г. В коллекции также есть кастомные iPhone, посвященные Илону Маску и Стиву Джобсу. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Visionaries (рус. – Визионеры) – это серия кастомных устройств, которые посвящены великим людям, определяющим будущее человечества.

Флагманская модель iPhone носит название Trump Great Again – это отсылка к знаменитому слогану Трампа «Make America Great Again», который украшал головной убор политика в момент покушения 14 июля 2024 г. Caviar разместил сокращенную версию Great Again на корпусе модели.

Дизайн телефона усовершенствован при помощи деталей, отсылающих к фирменному стилю Дональда Трампа. Геометрия корпуса напоминает архитектуру здания штаб-квартиры президента – Trump Tower. А декоративный элемент в центре корпуса сделан в цвете любимого галстука Дональда Трампа и перекликается с галочкой в избирательном бюллетене.

Caviar представил коллекцию iPhone 16 Pro с Трампом и Маском

Вторая модель коллекции является обновленной версией культового кастома бренда Musk Be On Mars, посвященного Илону Маску – миллиардеру, основателю SpaceX и одному из самых известных сторонников Трампа. Телефон украшен изображением космического корабля, взмывающему ввысь. Главный элемент дизайна – аутентичный фрагмент космической миссии SpaceX, встроенный в корпус iPhone.

Caviar много лет выпускает премиальные телефоны, посвященные ярким личностям. Так, недавно бренд представил iPhone «Говорит Президент» в честь 72-го дня рождения Владимира Владимировича Путина.

Цены на модели коллекции Visionaries начинаются от 569 тыс. руб. за модель iPhone 16 Pro Great Again и доходят до 739 тыс. руб. за iPhone 16 Pro Max Musk Be On Mars.