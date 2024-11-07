«Лента» внедрила GMonit для поддержки работоспособности SAP-систем

В связи с переходом на insource-поддержку SAP-систем российская торговая сеть «Лента» внедрила observability-платформу GMonit, которая позволила улучшить осведомленность о текущем состоянии вендорских решений, обеспечить их стабильность и эффективность работы.

После прекращения технической поддержки SAP в России «Лента» столкнулась с острой проблемой обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных систем. С целью развития внутренней поддержки, налаживания проактивной работы команд разработки, ускорения поиска и разбора инцидентов, а также повышения надежности SAP ERP путем отслеживания динамики изменения производительности решений, ритейлеру был необходим готовый инструмент и экспертиза в области построения мониторинга показателей работы вендорских приложений.

Решить поставленные задачи ритейлеру помогает observability-платформа GMonit. Новый инструмент позволил «Ленте» обеспечить глубокий мониторинг производительности приложений, наладить стабильную и эффективную работу SAP-систем. Компания улучшила контроль работоспособности приложений, оптимизировала ресурсы на их обслуживание, настроила аналитику и теперь имеет полное понимание производительности и взаимодействия систем с базами данных – количество и продолжительность инцидентов сократилось на 20%, доступность аналитики выросла до 30%.

«До GMonit у нас уже был развернут мониторинг SAP-приложений. Однако он не удовлетворял требованиям бизнеса, учитывая масштаб нашей ERP. Существующие системы позволяли отслеживать доступность систем, но в случае технических сбоев, нам не всегда удавалось определить причину, а значит, мы не могли оперативно реагировать и устранять проблемы. GMonit позволил существенно расширить наши возможности. Платформа мониторит работу не только SAP-систем, но и отслеживает влияние интеграций с внешними системами, позволяет легко идентифицировать критичные инциденты благодаря богатому набору метрик, и делает работу систем более прозрачной», – сказал Кирилл Савинов, эксперт направления SAP, руководитель домена IT4IT «Лента».

Убедившись в эффективности функциональных возможностей GMonit, команда ГИС-систем ритейлера также приняла решение настроить мониторинг своих интеграций с ГИС МТ (государственная информационная система мониторинга оборота товаров), предназначенной для маркировки и прослеживания товаров. Таким образом, инструментом пользуются уже все ключевые стейкхолдеры компании: техническая поддержка, инженеры эксплуатации, аналитики и команды разработки.

Теперь «Лента» может отслеживать и анализировать динамику деградации не только SAP-приложений, но других систем компании, оперативно понимать причину технических сбоев и устранять их – 95% инцидентов обнаруживаются с помощью GMonit. Благодаря эффективной системе алертинга ритейлер смог улучшить осведомленность о текущем состоянии систем.