CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Участники СВО теперь могут оформить заявление по программе соцгазификации через портал госуслуг Подмосковья

На региональном портале появилась новая мера поддержки для участников специальной военной операции. Теперь бойцы или члены их семей могут обратиться с заявлением на заключение договора газификации на льготных условиях в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковный регион большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членам их семей. В нашем регионе доступны 19 мер поддержки, одной из которых является социальная газификация. Получение этой льготы мы упростили и сделали более доступной: оформить заявление участник СВО или его близкий родственник смогут электронно, не выходя из дома», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Услугой по заключению договора о подключении оборудования к сети газораспределения с начала года воспользовались порядка 9 тыс. раз. Возможность заключить договор на бесплатную догазификацию есть у льготников Московской области при условии, если дом зарегистрирован в Росреестре, а житель оформил собственность. В рамках программы производятся работы по подведению газа как к земельным участкам, так и внутри домовладения.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья добавили, что в рамках оптимизации услуги также можно подать онлайн-заявление о подключении к газу земельных участков, расположенных в садовых или дачных некоммерческих товариществах. Для этого следует в электронной форме запроса указать ИНН и ОГРН и предоставить протокол общего собрания членов СНТ или ДНТ, где содержится решение о проведении работ по догазификации.

Услуга «Заключение договора о подключении в рамках догазификации» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

Услуга предоставляется бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как правильно внедрять RPA в компании

Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года

Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом

Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов

Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций

В России появился ГОСТ на ноутбуки

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: