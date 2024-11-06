Участники СВО теперь могут оформить заявление по программе соцгазификации через портал госуслуг Подмосковья

На региональном портале появилась новая мера поддержки для участников специальной военной операции. Теперь бойцы или члены их семей могут обратиться с заявлением на заключение договора газификации на льготных условиях в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковный регион большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членам их семей. В нашем регионе доступны 19 мер поддержки, одной из которых является социальная газификация. Получение этой льготы мы упростили и сделали более доступной: оформить заявление участник СВО или его близкий родственник смогут электронно, не выходя из дома», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Услугой по заключению договора о подключении оборудования к сети газораспределения с начала года воспользовались порядка 9 тыс. раз. Возможность заключить договор на бесплатную догазификацию есть у льготников Московской области при условии, если дом зарегистрирован в Росреестре, а житель оформил собственность. В рамках программы производятся работы по подведению газа как к земельным участкам, так и внутри домовладения.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья добавили, что в рамках оптимизации услуги также можно подать онлайн-заявление о подключении к газу земельных участков, расположенных в садовых или дачных некоммерческих товариществах. Для этого следует в электронной форме запроса указать ИНН и ОГРН и предоставить протокол общего собрания членов СНТ или ДНТ, где содержится решение о проведении работ по догазификации.

Услуга «Заключение договора о подключении в рамках догазификации» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

Услуга предоставляется бесплатно.