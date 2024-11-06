CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Благодаря ИИ процесс выдачи автокредитов и страховых полисов в дилерских центрах сократился в два раза

«Fast.Авто», российский агрегатор финансовых продуктов для автомобильного рынка, совместно с российским разработчиком ИИ-решений Dbrain, сократили процесс выдачи автокредитов и страховых полисов в дилерских центрах в два раза. Внедрение ИИ позволило сократить время обработки заявок на 43% и снизить операционные расходы: сегодня клиенты тратят пять минут на оформление документа. Об этом CNews сообщили представители «Fast.Авто».

Ранее F&I-специалистам приходилось вручную вводить данные из паспортов, водительских удостоверений и СНИЛС. Таких результатов удалось добиться благодаря технологии распознавания, способной обрабатывать документы за 5-10 секунд, автоматически внося данные в базу данных.

Александра Рыжакова, директор по развитию продукта «Fast.Авто»: «Сегодня технологией пользуются все участники процесса и более 50% заявок «Fast.Авто» создаются при помощи сервиса Dbrain. Новые возможности значительно ускоряют обслуживание клиентов, снижают риск ошибок на 30% и делают процесс кредитования и страхования более надежными. Сотрудники дилерских центров теперь могут обрабатывать большее количество заявок клиентов за меньшее время».

На сегодняшний день в системе FAST работает более 2000 дилерских центров (больше 50% от всех дилерских центров в России), в месяц через нее проходит более 80 тыс. заявок на автокредит и делается более 2,5 млн расчетов стоимости страховых и сервисных продуктов.

ИИ-технологии Dbrain позволяют распознавать любые виды документов с 99% точностью и передавать упорядоченные данные в системы заказчика. Решения поддерживают работу с печатным и рукописным текстом, подписями, печатями, таблицами, чекбоксами и пометками от руки. Кроме того, технология распознавания Dbrain способна проверять документы на признаки цифрового вмешательства и находить фальсификации.

Карина Буторина, sales-manager в Dbrain: «Большинство доступных систем распознавания документов не справляются с плохо отсканированными файлами или рукописными текстами, что приводит к ошибкам и задержкам. Наше решение может обрабатывать любые документы, даже сканы низкого разрешения или документы с нечетким текстом. Это особенно важно для клиентов «Fast.Авто», которые обрабатывают тысячи заявок ежемесячно».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года

Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов

В России появился ГОСТ на ноутбуки

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: