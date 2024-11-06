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«Базальт СПО» и «Альт Домен» на «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра»

Команда «Базальт СПО» продемонстрирует программный комплекс «Альт Домен» на «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра». Решение будет представлено на стенде №37.

«Альт Домен» предназначен для централизованного управления компьютерами и учетными записями пользователей, в том числе в крупных ИТ-инфраструктурах разными операционными системами. Комплекс интегрирован в ОС «Альт Сервер» и «Альт СП», его интерфейс интуитивно понятен и удобен. Благодаря совместимости с Microsoft Active Directory «Альт Домен» позволяет сэкономить на переподготовке системных администраторов и плавно переходить с зарубежных ИТ-решений на российские, сохраняя целостность сети и непрерывность бизнес-процессов.

ПК «Альт Домен» успешно управляет различными операционными системами ведущих российских производителей и в облачной инфраструктуре, что подтверждено испытаниями Cloud.ru.

Заказчики могут приобрести лицензии на «Альт Домен» и сертификаты на получение технической поддержки разных уровней. Базовый уровень достаточен для сетей простых конфигураций с небольшим числом пользователей и рекомендован для тестирования ИТ-инфраструктуры. Стандартный и расширенный уровни обеспечивают техническую поддержку крупных смешанных сетей. Поддержка сторонних ОС в качестве клиентов контроллера домена осуществляется по индивидуальным договорам.

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