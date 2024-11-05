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Вышла новая версия веб-фильтра для корпоративных пользователей iAdmin URL Filter

iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщил о выпуске новой версии iAdmin URL Filter – веб-фильтра для корпоративных пользователей.

В новой версии 1.4 добавлена поддержка ОС «Альт 10». Компиляция программных модулей под российский Linux позволила соответствовать требованиям заказчиков. Версии всех требуемых зависимостей теперь будут совпадать с теми, которые штатно присутствуют в дистрибутиве «Альт».

Для Squid Proxy реализована работа с ACL, теперь их можно передавать к нам на фильтрацию в правила с помощью директивы adaptation_meta. Это удобно для фильтрации по группам пользователей, например, домена MS Active Directory.

Также для Squid добавлен новый тип правила match, позволяющий получать категорий веб-сайтов через заголовок запроса. После этого категории iAdmin можно обрабатывать непосредственно в правилах Squid.

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