Вышла новая версия продукта Управление уязвимостями (VM) на платформе Security Vision 5

Обновленный Security Vision VM выполняет сканирование активов, предоставляет максимально подробную информацию по выявленным уязвимостям и рекомендации по их устранению, а также реализует процесс по устранению, включающий контроль сроков, SLA и автоматическую установку обновлений. Продукт состоит из трех основных блоков:

Управление активами , в рамках которого происходит формирование базы активов (включая сканирование и обнаружение новых активов), их автоматическая идентификация, инвентаризация, управление жизненным циклом и выполнение автоматизированных действий по администрированию;

, в рамках которого происходит формирование базы активов (включая сканирование и обнаружение новых активов), их автоматическая идентификация, инвентаризация, управление жизненным циклом и выполнение автоматизированных действий по администрированию; Сканирование на уязвимости , в котором представлен собственный движок по поиску уязвимостей на Windows/Linux хостах, средах контейнеризации, прикладном ПО, сетевых устройствах, базах данных и др., с учетом ограничений на время проведения и применение «окон» сканирования;

, в котором представлен собственный движок по поиску уязвимостей на Windows/Linux хостах, средах контейнеризации, прикладном ПО, сетевых устройствах, базах данных и др., с учетом ограничений на время проведения и применение «окон» сканирования; Процесс устранения обнаруженных уязвимостей, включая автоматическое подтверждение устранения, интеграцию с внешними Service Desk и автопатчинг.

В новой версии Security Vision VM доработаны механизмы поиска уязвимостей в контейнерных средах, отдельно реализованные для запущенных, остановленных контейнеров и образов, в т.ч. в средах под управлением Kubernetes.

Реализованы новые режимы сканирования:

Pentest – обнаружение и проверка возможности эксплуатации сетевых уязвимостей, возможности применения наиболее серьезных эксплойтов, подборы слабых паролей, проверка устаревших/уязвимых алгоритмов шифрования и др.

Сканирование Web-приложений – проводится проверка на XSS, CSRF уязвимости, SQL-инъекции, RFI, Сode injection, раскрытие внутренней информации и настроек сайтов, подбор слабых паролей, перебор пользователей, а также проверка эксплуатации специфичных Web-уязвимостей и др.

Ретро-скан – поиск уязвимостей по полученным ранее данным из активов, без подключения к ним и ожидания окон сканирования. Это самый быстрый режим проверки, которым удобно пользоваться для частых проверок на новые уязвимости и срочные угрозы, а также для точечных проверок отдельных уязвимостей по внутренним и внешним запросам. При наличии контейнеров сканирование также будет выполнено и по ним.

Добавлено большое количество новых скриптов взаимодействия с активами, которые позволяют выполнять типовые действия по получению информацию, администрированию и изменению конфигураций на Linux/Windows хостах, различных видах сетевого оборудования и базах данных.

Доработан механизм белых/черных списков, контроля разрешенного и запрещенного ПО, а также выполнения сложных скриптов при автоматическом патчинге, включая возможность отменить внесенные изменения.

В рамках регулярных обновлений баз уязвимостей со стороны Security Vision дополнительно предоставляется информация о трендовых уязвимостях и выполнение дополнительных проверок по обнаружению наиболее актуальных и критичных уязвимостей.