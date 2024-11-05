Postgres Professional выпустила обновление Postgres Pro Shardman

Компания Postgres Professional выпустила обновление СУБД Postgres Pro Shardman. В новых версиях 14.13.2 и 14.13.3 улучшена производительность, добавлены новые возможности и исправлены некоторые ошибки.

Postgres Pro Shardman — распределённая реляционная СУБД для крупных предприятий, подходит для крупнейших инсталляций в десятки и сотни ТБ, когда одиночного сервера недостаточно. СУБД позволяет разделить данные на части и распределить их по разным серверам — шардам. При этом решение обеспечивает встроенную отказоустойчивость и гарантированное соблюдение требований ACID: атомарности, согласованности, изолированности и устойчивости.

Среди ключевых изменений версии 14.13.2:

Управление обработкой событий чтения теперь имеет переключаемые режимы, которые можно задать через shardman.silf-flow-control. Поддерживаются режимы: none, round_robin и shortest_job_first.

Добавлены новые параметры конфигурации — shardman.sync_cluster_settings, который управляет синхронизацией всех выставленных пользователем в кластере параметров конфигурации, а также shardman.sync_cluster_settings_blacklist, исключающий параметры удалённого кластера, которые не нужно синхронизировать.

Добавлен новый параметр конфигурации enable_sql_func_custom_plans. Включение этого параметра позволяет создавать специализированные планы для выполнения функций на языке SQL. По умолчанию включён для новых кластеров и выключен для старых.

Добавлена команда shardmanctl psql, которая без заданных параметров по умолчанию создаёт подключение к первому доступному главному узлу. Если указано значение параметра --shard, подключение происходит к текущему главному узлу сегмента.

Добавлен метод сжатия lz4 для параметра default_toast_compression.

Для версии 14.13.3:

Добавлены параметры конфигурации, позволяющие управлять сбором информации о сбоях сервера. Параметр crash_info включает эту функциональность, а crash_info_dump и crash_info_location указывают содержимое и расположение файлов с информацией о сбоях соответственно.

Исправлена ошибка переключения с главного сервера на реплику в случае, когда не удаётся получить параметры конфигурации сервера.

Подробная информация об обновлениях доступна в замечаниях к выпускам на сайте компании.